Мнение: Чистота как новейшее изобретение



Могла ли быть у д’Артаньяна настолько белая рубашка? Естественно, НЕТ

В постковидном мире “мания чистоты” принимает какие-то уж совсем гротесковые формы – типа того, что многие люди теперь всерьез уверяют, будто бы в гигиенических перчатках надо ходить всегда независимо от ковида – ведь, мол, кругом так много и всяких других ИНФЕКЦИЙ!! А ведь “чистота” в современном смысле – это очень и очень недавнее изобретение человечества, понятию “надо быть чистыми” буквально 100-150 лет от роду! И речь не о какой-то там “африке”, речь о самой что ни на есть Европе.

“Воняло ли от д’Артаньяна?

Забавно, какой невероятный взрыв мозгов у массы комментаторов вызвала, в общем, достаточно банальная публикация с перечислением средневековых “ужасов” в плане нарушения гигиены и санитарии в Европе. Многие, я вижу, восприняли это как прямое покушение на СВЯТОЕ – на светлый образ то ли “старой доброй Европы”, то ли вовсе “цивилизации”, в общем – отреагировали как положено добрым прихожанам на какую-то богомерзкую ересь. Причем большинство даже не стало утруждать себя какими-либо доводами “против” – а просто сразу перешло к обвинениям и ругательствам.

На мой взгляд, все это достаточно странно. При чем здесь “очернение” или “поношение”? Но, видимо, дело тут в присущем обывателю любых времен убеждении, что, во-первых, сам обыватель – это венец творения и образец Человека, а во-вторых, что времени не существует, то есть всё, как есть сейчас, было и всегда. Обыватель ведь не верит в Историю как таковую – и, в частности, масскульт всячески поддерживает его в этом убеждении. Что, с точки зрения среднего обывателя, то же Средневековье? Да то же самое, что и сейчас, только люди были одеты несколько старомодно (МОДА была другая), да и ездили все зачем-то не на машинах, а на лошадях. И то, в последнее время Голливуд все чаще даже в своих комиксовых фильмах про рыцарей и робингудов все равно одевает героев в джинсы, а дам – в лифчики и штанишки в обтяжку, потому что ЗРИТЕЛЬ ХОЧЕТ ДОСТОВЕРНОСТИ. А достоверность – это “как сегодня”, а не фантазии какие-то! Железная логика.

И, в частности, сегодняшний зритель/обыватель переносит на средневековых жителей свои собственные психологические особенности, в частности – ту же МАНИЮ ЧИСТОТЫ. Если кто-то живет в доме с ванной и привык становиться под душ каждый день (в первую очередь потому, что МОЖЕТ) – он уже свято верит, что его страсть мыться и чистить зубы – это что-то вроде бАЗОВОЙ потребности, одного порядка с потребностью есть и спать! А раз так – то (думает обыватель) как же может быть, что люди в Средневековье в массе НЕ МЫЛИСЬ (не говоря уж про чистку зубов)? У них что же – были другие базовые потребности? Они что – были НЕ ЛЮДИ?!!

А еще хуже, если, допустим, кто-то привык с детства восхищаться д’Артаньяном и его веселыми друзьями. И тут ему говорят, что от д’Артаньяна всю жизнь воняло, как от козла, что так же несло у него изо рта (от зубов, которые он отродясь не чистил), что у него были стабильно грязные портки (которые его слуга разве что чистил щеткой, но никогда не стирал)? А прекрасная миледи, как и не менее прекрасная Королева, с юности пользовались свинцовыми белилами для своих нежных лиц – из-за чего уже годам к 30-35 их кожа лица превратится (или уже превратилась) черт знает во что? И да – ведь и на мушкетерах, и на их подругах – целые КОЛОНИИ вшей и блох, они по ним ползают вовсю даже в момент их самых страстных свиданий и объяснений, только вот Дюма об этом почему-то ничего не пишет!

А так бы – достоверности ради – следовало бы писать как-то так:

– О, моя дорогая! – вскричал д’Артаньян (машинально давя вошь у себя на шее)

– Как, это вы?! – воскликнула г-жа Бонасье (по ее прелестной щеке с только что нанесенными свинцовыми белилами в этот момент деловито прошмыгнула блоха)

И т.д.

Ужас, не правда ли?

А ведь, прежде чем падать в обморок от возмущения, достаточно просто подумать и представить себе реальную ситуацию в средневековых городах. Про них нам достоверно известно две важные вещи, два факта – из которых и вытекает (во всех смыслах) все остальное. Это

а) в городах не было водопровода

б) в городах не было канализации.

Собственно, этого уже достаточно. Вообразим себе, что с НАШИМИ городами случится то же самое – то есть враз исчезнут и водопровод, и канализация. Вопрос – сумеем ли мы сохранить на прежнем уровне свои стандарты санитарии и гигиены? Очевидно, что нет.

В отсутствие водопровода ВОДА сама по себе была в средневековых городах весьма ценным ресурсом, который тратить на мытье было немыслимым транжирством. Отсюда – все остальное. Это не люди были “плохие”, это жизнь была такая. И ничего с этим поделать, вплоть до 19 века, было нельзя.

Одно несколько утешает. Конечно, любой современный человек, попади он в средневековый город или даже замок, непрерывно бы охреневал от дикого зловония, от самых мерзких (с нашей точки зрения) запахов, которые шли бы отовсюду, но больше всего – от людей (и в том числе – от знатных особ). Слабый аналог – это как оказаться в плотном окружении самых вонючих бомжей с помойки. Кто-то, может, лишился бы сознания – но мало кто, я думаю, сумел бы привыкнуть – и в лучшем случае бежал бы из города, зажав нос, навсегда. НО! Сами жители тех городов в такой атмосфере РОЖДАЛИСЬ. Они просто не знали ничего другого! И, смею надеяться, они эту вонь практически не чувствовали. Считали, что “только так и бывает”. И слава богу.

UPD. Вот еще перл:

” В средневековой Европе чистые здоровые зубы считались признаком низкого происхождения. Знатные дамы гордились плохими зубами. Представители знати, которым от природы достались здоровые белые зубы, обычно стеснялись их и старались улыбаться пореже, чтобы не демонстрировать свой «позор».

В руководстве учтивости, изданном в конце XVIII века (Manuel de civilite, 1782) формально запрещается пользоваться водой для умывания, «ибо это делает лицо зимою более чувствительным к холоду, а летом к жаре».

https://diletant.media/articles/26147439/