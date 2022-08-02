 

Ремонт школы создал серьезные проблемы для элитного микрорайона Кургана

02.08.2022, 1:08, Разное
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Жители Шевелевского района Кургана недовольны ремонтом школы №11.
Анонимный курганский автор написал, что шум со стройки мешает жителям спать по ночам и ломает люки. “Хотелось бы обратить внимание на школу № 11 по улице Карельцева для проведения ремонта. В школу неоднократно обращались жители близлежащих домов с просьбой сообщить подрядчику. Ремонт проводят всю неделю, до двух часов ночи.

В летнюю жару трудно открыть окна на ночь. Шум от строительства может быть невыносимым. То же самое происходит и в выходные дни. Машины, перевозящие щебень и строительные материалы, также могут проезжать по дворовым тротуарам. В доме № 111 все крышки люков сломаны. Как пишет “Анонимный Курганец”, пост на сайте социальной сети ВКонтакте. Даже звуки строительного шума меньше беспокоили жителей, потому что они возникали только ночью. Жители призывают чиновников к действиям.



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