 

Восточное командование Китая пообещало “похоронить вторгшихся врагов”

02.08.2022, 1:08, Разное
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Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая пообещала “похоронить” вторгшихся врагов. Соответствующее заявление было сделано в понедельник в посте на аккаунте Weibo Восточной зоны НОАК. Читайте также: Напряженность между США и Китаем. Факты о визите Пелоси на Тайвань
Пойдем в бой в полном вооружении, выполняя приказы. Давайте похороним всех вторгшихся врагов. Мы должны работать вместе для общей победы! К посту прикреплено видео, на котором видны мотострелковые войска и морская пехота, а также истребители, поднятые по тревоге. Видео также включает кадры стрельбы самолетов, пуски ракет и артиллерии, а также корабли, самолеты и артиллерию. В последней части видео показана высадка воздушного десанта с военно-транспортного самолета Y-20, а также артиллерия, стрельба с кораблей, пуски баллистических ракет, стрельба самолетов, артиллерии и кораблей.

Штаб-квартира боевого командования НОАК находится в Нанкине. Поездка ПелосиВ воскресенье делегация во главе с Пелоси отправилась в Азию, чтобы посетить Японию, Южную Корею, Южную Корею и Сингапур. Пелоси не опубликовала доклад о Тайване. Ранее агентство Kyodo со ссылкой на тайваньские СМИ сообщило, что Пелоси может прибыть на Тайвань в ночь на 2 августа. 3 августа Пелоси также может встретиться с Цай Ин-вэнь, главой правительства Тайбэя. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон о недопустимости посещения Тайваня без последствий. Китай, скорее всего, примет жесткие меры в отношении Вашингтона.

Тайбэй, страна, входившая в состав старой Китайской Республики до того, как она стала республикой, сохранила флаг и другие особенности этой бывшей Китайской Республики. По мнению Пекина, он входит в число провинций КНР.



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