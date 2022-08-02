 

В борьбе с боковым атрофическим склерозом поможет ИИ

02.08.2022, 1:05, Разное
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Найдены новые потенциальные терапевтические  мишени, воздействие на которые поможет вылечить боковой атрофический склероз. Их обнаружила международная группа ученых в результате новой исследовательской работы.

Боковой атрофический склероз является нейродегенеративным заболеванием. Оно поражает мышцы и со временем ткани теряют силу. Сначала человек перестает ходить, потом не может поднять руки, а затем паралич блокирует функции глотания и дыхания.

Не первый год специалисты ищут методы терапии патологии, но лишь недавно было обнаружено 17 мишеней благодаря искусственному интеллекту, а также 8 генов, которые помогут снизить эффект нейродегенерации.



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