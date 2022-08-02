В борьбе с боковым атрофическим склерозом поможет ИИ

Найдены новые потенциальные терапевтические мишени, воздействие на которые поможет вылечить боковой атрофический склероз. Их обнаружила международная группа ученых в результате новой исследовательской работы.

Боковой атрофический склероз является нейродегенеративным заболеванием. Оно поражает мышцы и со временем ткани теряют силу. Сначала человек перестает ходить, потом не может поднять руки, а затем паралич блокирует функции глотания и дыхания.

Не первый год специалисты ищут методы терапии патологии, но лишь недавно было обнаружено 17 мишеней благодаря искусственному интеллекту, а также 8 генов, которые помогут снизить эффект нейродегенерации.