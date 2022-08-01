 

Любовь, добро и свет – Личное мнение

01.08.2022, 23:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Верка Галушка всегда раздражала меня образом светлого человечка.

Лена, она же светлый человечек, зачем вы её ругаете? Да, блин, потому и бесит — светлый же такой человечек напоказ!


Фото: Соцсети

После слухов о разводе с Меладзе, Галушке пришлось всё-таки заговорить.

Ну, молчать же нельзя. И что она выдала? Читайте сами:

«Сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад. Такое количество боли не может не изменить человека. Но я стараюсь бережно, нежно и трепетно оберегать любовь, которая есть внутри меня. Любовь, добро и свет».

Опять?! Любовь? Добро? И свет? Серьёзно?

У меня нет слов.

Что интересно, последнее время всё расставляет по местам. Годами я писала про Пугачёву и Галкина — все возмущённо орали, как смею я критиковать наше всё. Да и с другими персонажами — то же самое. Я плохая была, потому что пишу правду, а они все хорошие.

А теперь? Кто кем оказался на самом деле? Съели?!

Вот и Галушка — любовь-добро-свет. Светлый такой человечек. Смотрит в глаза жене Меладзе и говорит: что ты, что ты, у нас же рабочие отношения! Свет, любовь, добро спасут мир!

И многие ведь велись. Оценивали не поступки, а слова. Удивительно.

К чему это я? Ах, да: светлый человечек Верка или всё-таки нет? Как теперь считаете?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06.21 / СМИ: Канье Уэст отметил день рождения с Ириной Шейк в Провансе

14.05.21 / Растущая военная угроза со стороны России отбрасывает густую тень на проект турецкого канала

07.07.22 / Что нужно знать о популярных маслах для лица: кунжутное увлажняет, не закупоривая поры, а кокосовое подходит не всем

15.06.21 / В детстве он только и слышал, что про банкротство: вспоминаем великого русского драматурга Александра Островского, лучшие цитаты писателя

27.02.21 / Ку-Клукс-Клан призвал своих членов быть менее белыми

08.12.21 / Ученые еще не нашли доказательств эффективности интервального голодания и кето-диеты

15.07.20 / Скандалы: Акции «Росгосстраха» оценили по Уголовному кодексу

11.09.21 / Принты, которые актуальны этой осенью. Примечательно, что подходят на любой возраст

03.04.21 / Прогулка по бывшей резиденции Меган и Гарри: опубликованы новые портреты Елизаветы II и принца Чарльза к Пасхе

01.06.21 / Скандалы: Не слипнется ли «Халва» из-за банка «Восточный»?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика