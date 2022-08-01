Любовь, добро и свет – Личное мнение

Верка Галушка всегда раздражала меня образом светлого человечка.

Лена, она же светлый человечек, зачем вы её ругаете? Да, блин, потому и бесит — светлый же такой человечек напоказ!



Фото: Соцсети

После слухов о разводе с Меладзе, Галушке пришлось всё-таки заговорить.

Ну, молчать же нельзя. И что она выдала? Читайте сами:

«Сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад. Такое количество боли не может не изменить человека. Но я стараюсь бережно, нежно и трепетно оберегать любовь, которая есть внутри меня. Любовь, добро и свет».

Опять?! Любовь? Добро? И свет? Серьёзно?

У меня нет слов.

Что интересно, последнее время всё расставляет по местам. Годами я писала про Пугачёву и Галкина — все возмущённо орали, как смею я критиковать наше всё. Да и с другими персонажами — то же самое. Я плохая была, потому что пишу правду, а они все хорошие.

А теперь? Кто кем оказался на самом деле? Съели?!

Вот и Галушка — любовь-добро-свет. Светлый такой человечек. Смотрит в глаза жене Меладзе и говорит: что ты, что ты, у нас же рабочие отношения! Свет, любовь, добро спасут мир!

И многие ведь велись. Оценивали не поступки, а слова. Удивительно.

К чему это я? Ах, да: светлый человечек Верка или всё-таки нет? Как теперь считаете?

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