Мнение: А скрепы-то работают! Россия – Родина слонов!

Не знаю, может вы не заметили, лето, жара, шашлыки, водочку опять же никто не отменял – но что-то грустно стало совсем в странах некогда "золотого миллиарда". Нет, конечно, сейчас набегут украинские специалисты и наши полупокеры, которым без айфона жизнь не жизнь, даже за пидоргов лениво шутить, но как есть. Полгода назад – они Россию опять порвали в клочья. Теперь – бегают в поисках дров и виноватых. Хорошо, хоть с последним все просто – Путин же.

И это все серьезно. Я как автор и ведущий канала на Ютубе "Не конец истории", как автор канала "Катюша ЖЖОТ", плюс, никуда не делись другие достижения, да-да, просто уже лишний раз не рассказываю про Германию – а новостей про нее буран. Из последних – типа Путин ввергнул ФРГ в 90-е. Не Шольц, заметьте, а Владимир Владимирович.

И так – по всем фронтам, как бы наша оппозиция не рассказывала, что там все равно по-прежнему зарплаты такие, что просто меньше будут Мерседесов покупать.

В США рецессия и они боятся этого слова. В Европе скупают дрова, в Польше инфляция уже выше, чем в России. В Латвии газовый капут, во Франции бардак с жилетами – ну, долго будем так тут рассказывать, хотя – ведь это именно они напали на нас весной, да и до этого, вы просто забыли – затрахали с этими санкциями. Самыми последними, самыми адскими.

Вот только на выходе получилось сильно иначе.

И что-то посыпался Единый, как никогда прежде, Евросоюз. Недавно на предложение Урсулы Фон Дер Ляйен прикрутить еще и вообще, делиться газом между странами ЕС – Португалия, Греция, Испания кажется, не говоря про Венгрию – послали и Брюссель, и доставшую всех Германию с Робертом Хабеком, куда Шольц свиней не гонял. Про свиней, кстати, вспоминайте поросенка из Украины, которого недавно рекламировали. Боги, спустившиеся с небес, почему-то тоже уже не вызывают былого энтузиазма у победителей Путина.

В Штатах не сильно лучше. Рейтинг Байдена ниже некуда, гомосеки бастуют против обычных людей, негры бастуют против всех, а сама страна просто раскололась на пополам и реально по соцопросам все ждут гражданской войны. Налог Путина, на который текущая администрация спихивает все проблемы – почему-то народ не сплачивает. А другие там скрепы ноноче в дифиците.

И я не буду говорить про Китай, я и не китаист и там сильно много заморочек, но Россия – выглядит тем самым островом стабильности. Наша культура позволяет относится спокойно ко всем – ибо нет в России национальных меньшинств, мы тут все – одно национальное большинство.

Сняты все ограничения после пандемии, рейтинг дяди Вовы бьет рекорды, страна собирает парням помощь для СВО (хотя как бы они там не одной винтовкой на пятерых пользуются).

Все вопли про то, что по Конституции теперь можно называть себя русским ("ах, это так ужасно!" (с)), как из эфира выкинули Ксению Собчак и закрыли помойку "Эхо Москвы" – просто разом исчезли!

Более того, мне лень искать, придурки из испанской вроде Ла Стампа, написали, цитата: "Россия, бунт меньшинства против путинских царских мечтаний. Подпись под фото: Толпа бурят, крупнейшего этнического меньшинства Сибири, протестует против войны на Украине и почитает память павших". И фотография Бессмертного полка…

Да, мы видим, как товарищи расчехлили старую методичку времен Холодной войны и хотят, мечтают, давайте будем точнее в формулировках – расчленить Россию на 50 медвежат. Дебилы упорно, но это хорошо, не понимают – вот они и есть СКРЕПЫ.

Писал не знаю, мечтаю я сделать проект про Города России – там надо, правда, денег буран, потому что это серьезно – но факт остается фактом. Знаете почему они нас победить не могут? Потому что они нас не знают.

А почему? Правильно – потому что мы сами себя не знаем. Как не единожды говорил, похоже только Путин и знает – он эту Россию облетал вдоль и поперек. Сейчас Мишустин этим занимается.

Именно, все эти годы дебилы смеялись над скрепами. Поносили православие, боясь при этом этом наехать на другие религии, поносили армию и силовиков, смеялись над молодежью, которая вступала в Юнармию, радовались, как мурыжили наших спортсменов, заходились в восторге от трагедии "Зимней вишни".

Однако, на выходе – получили ровно обратное: чем выше давление, тем крепче бетон.

Страна не заметила "потери" т.н. "независимых" СМИ. Страна не заметила, что уже скоро год или сколько там – как сидит Навальный.

Да, страна испугалась 24 февраля, вернее, чуть позже – когда начались приключения с сахаром, бумагой для принтера и курсом по 150 (дебилы по 120 даже набрали, сейчас жалуются, что Эльвира виновата).

Однако, вот – прошло полгода. Курс стабилен, цены я проверял, на импорт стабилизируются, сахара этого как грязи в магазинах, бумага стоит снова 300 рублей.

При этом ракеты летают, парни работают, хотя не без проблем, безусловно.

Однако, Россия – настоящая – нашла себя. Мы долго молча отступали, мы видели, как эти твари выращивают нацизм и фашизм. Мы любим справедливость по своей сути и природе – наша хата никогда не будет с краю, как у не братьев. Потому что это генетическое – мы знаем, что завтра придут за нами, чувствуем это, когда ты пытаешься отгородиться от мира, в котором много зла.

Отсюда такая паника у "золотого миллиарда". Вот уже Алжир хочет в Брикс, Саудовская Аравия, где Байдена послали, Турция, Нигерия. И только, бгг, Украина хочет в ЕС.

Скрепы сработали. И работают. И будут работать.

Потому что это Россия, детка. И дайте срок, Мерседесов еще больше приложится, им там тупо топить нечем будет. Так что один Мерс – один вагон дров. Ну или пусть хоботами греются, под хвост засовывая.

Счастья вам.

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