Новое исследование поможет найти лекарство от аутизма и шизофрении

Ученые из Австралии решили выяснить, каким образом происходит регулирование связи между разными областями мозга. В результате было совершено много открытий, включая изучение области гиппокампа СА1.

Эксперты выяснили, что в этой области гиппокампа нейроглиаформные структуры занимаются объединением различной текущей информации в один опыт прошлого. Однако смешивания данных не происходит.

Также стало известно, что эти клетки могут подавить активность других структур, чтобы работать с новой и старой информацией одновременно. Процесс крайне важен для нервной системы, но при расстройствах психики данный механизм нарушается. Открытие ученых в будущем позволит создать новые методы терапии аутизма, шизофрении и других патологий.