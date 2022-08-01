Сочный апельсин и зеленая груша: 10 самых модных цветов осени 2022-го

Лето уже подходит к концу, и уже нужно подумать о том, какие наряды нам выбрать на осень, чтобы выглядеть ярко, стильно и просто роскошно. В новом сезоне популярностью будут пользоваться несколько цветов в одежде, которые позволят сделать образ любой женщины восхитительным. Вот 10 цветов, которые будут в моде и станут доминировать в нашем гардеробе с сентября.

Темно-красный (главное фото)

Осенью можно проявить смелость и добавить своему внешнему виду определенную дерзость. Сделать это можно при помощи кожи, лакированных вещей и темно-красного цвета.

Дополнить все это можно массивными армейскими ботинками или же туфлями на каблуках. Хорошо смотрится темно-красный цвет одежды вместе с рыжими волосами.

Синий Кляйна

Если в новом сезоне понадобится совершенно новый и трендовый цвет в гардеробе, то это должен быть синий Кляйна. Это довольно насыщенный и электрический оттенок, полученный французским художником Ивом Кляйном в пятидесятых годах 20-го века. Он буквально заполонил модные показы.

Наряды такого оттенка подойдут как для повседневной носки, так и для вечернего выхода. Отличным решением станет “утилитарный” стиль, основанный на простых рубашках, а также брюках карго с карманами и широким покроем.

Белый

Носить белое можно не только летом. Это отличное решение для осени. Нужно только правильно подобрать оттенок. Хорошим вариантом станет кремовый или ледяной белый. Эти два цвета отлично подходят для осени и зимы.

Можно добавить эти оттенки в свой гардероб при помощи белого длинного пальто и трикотажа.

Сочный апельсин

Оранжевый цвет начал пользоваться огромной популярностью еще весной. Он отлично смотрится в сочетании с коричневым. Этот тренд продолжился также летом.

Осенью апельсин также будет пользоваться популярностью, особенно в сентябре, так как поможет подчеркнуть красивый загар.

Зеленая груша

Этот цвет возрождается в течение нескольких сезонов. Зеленый цвет так или иначе присутствует практически в каждом гардеробе в виде различных оттенков.

Осенью он станет менее интенсивным, в частности светло-грушевым. Можно включить его в виде сетчатых топов, корсетов и юбки миди. Идеально сочетается зеленый вместе с розовым.

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Синий

Этот цвет будет занимать одно из основных мест в гардеробе и представлен он будет в самых разных тонах. Отличным выбором станут пастельные оттенки, в частности нежно-голубой. В таком цвете хорошо смотрятся спортивные костюмы, джоггеры.

Сочетать все это можно с белым пальто макси и кроссовками. Это выглядит стильно и просто превосходно.

Фиолетово-лиловый

Подобно темно-бордовому, горчичному или армейскому зеленому, фиолетовый является одним их самых основных осенних цветов, которые возвращаются из года в год.

В этом году настала очередь фиолетово-лилового. Это более расслабленная и менее интенсивная версия, которая особенно хорошо подходит девушкам с рыжими волосами. Хорошо смотрятся фиолетовые аксессуары, в частности сумки и ботильоны.

Верблюжий коричневый

Вместо шоколадно-коричневого этой осенью стоит выбрать для себя верблюжий цвет. Он может стать частью тотального образа в земляных тонах.

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Кроме того, верблюжий коричневый отлично смотрится в комбинации с более насыщенными оттенками, такими как фиолетовый, красный или горчично-желтый.

Розовая фуксия

Этот оттенок выглядит просто превосходно и может стать отличным решением для осени, так как помогает сделать образ более ярким и эффектным.

Можно выбрать платье, жакеты, колготки, сумки и босоножки на платформе цвета фуксии. В любом случае это будет выглядеть великолепно.

Классический черный

Этот цвет пользуется огромной популярностью на протяжении многих лет. Кристиан Диор смог заново изобрести классическое маленькое черное платье, придав ему более балетный вид, в котором лиф состоит из бюстье, а юбка покрыта чудесным асимметричным тюлем.

Стоит добавить стильную обувь, и будет готов образ для ужина или вечернего мероприятия.