 

ОГК-2 заявила, что не будет публиковать финансовую отчетность в первом полугодии

01.08.2022, 16:45, Разное
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ОГК-2, входящая в Gazprom ENergoholding (GEH), объявила, что не будет публиковать финансовую отчетность за первое полугодие 2022 года.
ОГК-2 сообщила, что приняла решение не публиковать финансовую отчетность за первое полугодие 2022 года и не проводить телеконференцию инвесторов о результатах. Центрэнергохолдинг, входящий в GEH, – 73,42%; Газпром энергохолдинг – 7,54%.



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