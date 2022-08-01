ОГК-2 заявила, что не будет публиковать финансовую отчетность в первом полугодии

ОГК-2, входящая в Gazprom ENergoholding (GEH), объявила, что не будет публиковать финансовую отчетность за первое полугодие 2022 года.

ОГК-2 сообщила, что приняла решение не публиковать финансовую отчетность за первое полугодие 2022 года и не проводить телеконференцию инвесторов о результатах. Центрэнергохолдинг, входящий в GEH, – 73,42%; Газпром энергохолдинг – 7,54%.