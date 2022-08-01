 

За последнюю неделю ставки по ипотеке в крупнейших российских банках снизились почти на 0,6 процента

01.08.2022, 16:45, Разное
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По данным аналитического отчета “Дом.РФ”, ставки по ипотечным кредитам после снижения ключевой ставки ЦБ РФ снизились на 0,56 проц на первичном и 0,57 проц на вторичном рынках.
Банк РФ был вынужден снизить ключевую ставку на 1,5 процентных пункта до 8% годовых 22 июля. В сообщении говорится, что средневзвешенная ставка на новое строительство снизилась на 0,56 процента. Ставки на готовое жилье снизились на 0,57 процентного пункта. Ставки рефинансирования снизились на 0,5 процентного пункта.

При этом ставки по семейной и льготной ипотеке не пострадали. Средневзвешенная ставка по ипотеке в 20 крупнейших банках РФ на новостройки составила 10,12%. На вторичное жилье – 10,23%. Ставки по рефинансированию снизились до 10,2%. Кроме того, ставка по ипотеке на покупку готового жилья и на строительство с нуля снизилась на 0,38 процентных пункта до 10,99% и 10,8% соответственно. Ставка по действующим ипотечным кредитам снизилась на 0,49 процентного пункта до 10,67%.



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