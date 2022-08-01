Ученые открыли белок, способный заменить инсулин в лечении диабета

Специалисты обнаружили, что белок S100A9 обладает уникальными свойствами. Он может контролировать уровень сахара в крови и полностью заменить инсулин, необходимый для поддержания нормального состояния здоровья при диабете.

Ученые пытаются найти средство для профилактики и терапии диабета не первый год. Недавно эксперты выяснили, что белок S100A9 может эффективно заменить инсулин. Его применение не вызывает побочных эффектов, как использование гормона. Также соединение не способствует развитию гипогликемии и нарушений жирового обмена печени.

Эксперименты с участием лабораторных грызунов показали, что применять препарат для контроля уровня сахара в крови эффективно и безопасно для человека.