Ученые открыли белок, способный заменить инсулин в лечении диабета

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01.08.2022, 16:40, Разное
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Специалисты обнаружили, что белок S100A9 обладает уникальными свойствами. Он может контролировать уровень сахара в крови и полностью заменить инсулин, необходимый для поддержания нормального состояния здоровья при диабете.

Ученые пытаются найти средство для профилактики и терапии диабета не первый год.  Недавно эксперты выяснили, что белок S100A9 может эффективно заменить инсулин. Его применение не вызывает побочных эффектов, как использование гормона. Также соединение не способствует развитию гипогликемии и нарушений жирового обмена печени.

Эксперименты с участием лабораторных грызунов показали, что применять препарат для контроля уровня сахара в крови эффективно и безопасно для человека.



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