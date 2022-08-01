Скандалы: Так ПОВВелось

В Челябинске ждут передачи водоканала структурам Вексельберга и отставки мэра Натальи Котовой

История с передачей в концессию челябинского МУП «ПОВВ», похоже, близится к завершению. В 2016 году предприятие хотели заполучить «Росводоканал» Михаила Фридмана и «РКС» Виктора Вексельберга. Тогда мэрия под началом Натальи Котовой чуть ли не саботировала сделку с федеральными структурами. Почему теперь город явно готовится передать ценный актив в частные руки?

В июле администрация Челябинска отчиталась о завершении конкурса по выбору подрядчика, который займётся реконструкцией городских очистных сооружений. При этом название компании-победителя на сайте госзакупок скрыто. По данным СМИ, речь идёт об АО «Ротек», входившем ранее в структуру холдинга «Ренова» Виктора Вексельберга. Сейчас «Ротек» не раскрывает информацию о конечных бенефициарах, но ранее председатель её совета директоров Михаил Лифшиц говорил, что Вексельберг сохранил долю в этом активе.

Очистные сооружения находятся на балансе МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». (ПОВВ). Подрядчик согласился провести их реконструкцию за 1,485 млрд рублей, деньги выделены федеральным центром. И в связи с этим многие в Челябинске вспомнили, что в 2016 году МУП «ПОВВ» едва не передали в концессию крупном федеральному игроку.

Не секрет: за ПООВ билась Группа Компаний «Росводоканал», которая входит в финансово-промышленный консорциум «Альфа-Групп», которая в свою очередь ассоциируется с известным олигархом Михаилом Фридманом. Вторым игроком вот уже шесть лет эксперты называют то самое АО «Ротек». Судя по скудным комментариям из челябинской мэрии, именно эта компания теперь сделает первый шаг к передаче водопроводно-канализационного хозяйства в концессию.

Но интересно даже не то, что частная компания рано или поздно вступит в фактическое владение городским активом со 110-летней историей, показавшим в прошлом году выручку в почти 4,5 млрд рублей. Собеседник «Версии» из числа бывших депутатов городской думы полагает, что сама возможность концессии является отвлекающим маневром на фоне усиливающихся слухов о скорой отставке челябинского мэра Натальи Котовой.

«Часть челябинских сетей не передана до сих пор на баланс мэрии, – поясняет он. – То есть, по большому счету, может существовать рабочая схема по уходу от уплаты налогов. В 2016 проводился конкурс на осуществление концессии, но был отменен из-за выявленных ФАС РФ нарушений. МУП «ПОВВ» продолжал оставаться «кошельком» мэрии. Видимо, пришла пора от него избавиться».

Инициаторами прошлых торгов выступали тогдашние губернатор Борис Дубровский и мэр Евгений Тефтелев. Первый – скрывается от следствия за границей, второй осенью 2020 года был осуждён на 3,5 года колонии строгого режима. Причину, хотя она заключается не только в этих торгах читателю «Версии», наверное, объяснять не нужно.

«Варягам» дали «добро»?

Тогда, в 2016 году, гордума старательно, но безуспешно отстаивала идею передачи сетей на баланс и вхождения в концессию, мотивируя свою позицию тем, что бюджет Челябинска не потянет реконструкцию старых сетей, особенно после передачи всех их в собственность мэрии.

Нужно сказать, что городская Дума Челябинска – молода. Это всего второй созыв после пилотного проекта реформы местного самоуправления. В 2015 году семь городских районов получили статус муниципальных образований. Из состава райсоветов выделялись от пяти до семи депутатов для представительства в гордуме. В итоге в зале заседаний собирались 49 «достойнейших». Ровно такая же система была запущена в Самаре, но в 2019 году она была объявлена провалившейся…

После того, как председателем челябинской думы второго созыва был избран Андрей Шмидт, до того вполне успешно трудившийся проректором по учебной работе ЮУрГУ, предполагает наш источник, «законодательный орган превратился в ретранслятор решений Натальи Котовой».

В благие намерения челябинской власти относительно МУП «ПОВВ» мало кто верит, особенно учитывая факт сокрытия названия поставщика услуг на сайте госзакупок. А вот в том, что «варягам» открыли доступ к прибыльному городскому ресурсу жизнеобеспечения, что монополист легко может диктовать жителям Южного Урала свои расценки на водоснабжение и водоотведение – уверены многие эксперты.

Андрей Рязанцев

Оригинал материала: “Наша Версия”