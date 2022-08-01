К Дню рождения Каскада Верхневолжских ГЭС в Рыбинске прошел Фестиваль водных видов спорта

30 июля в Рыбинске на акватории реки Волги состоялся Фестиваль водных видов спорта, посвященный Дню рождения Каскада Верхневолжских ГЭС (филал ПАО “РусГидро”).

Спортивный праздник стал кульминацией первого летнего сезона Открытого физкультурно-спортивного мероприятия “Народная спартакиада”.

На площади у дворца спорта “Полет” состоялось открытие Фестиваля, на берегу Волги был дан старт соревнованиям. В спортивном празднике приняли участие 17 команд – представители большинства предприятий города. Участники соревновались в четырех видах гонок на различных плавательных средствах: катамаран, байдарка, сап борд и надувной матрас.

По итогам соревнований на воде победу в общекомандном зачете одержала команда “Желтые апельсины” – представители Каскада Верхневолжских ГЭС.

Проект “Народная Спартакиада” проходит в Рыбинске при поддержке КВВ ГЭС в третий раз. Летний сезон включил в себя веселые старты, Турнир по игре ЯрЛапта и по игре Бочче, по игре домино и соревнования по стрельбе из пневматического оружия.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»