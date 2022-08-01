К Дню рождения Каскада Верхневолжских ГЭС в Рыбинске прошел Фестиваль водных видов спорта ✓ Новости Рыбинска и не только
 

К Дню рождения Каскада Верхневолжских ГЭС в Рыбинске прошел Фестиваль водных видов спорта

01.08.2022, 15:38, Новости
Теги: , , ,

30 июля в Рыбинске на акватории реки Волги состоялся Фестиваль водных видов спорта, посвященный Дню рождения Каскада Верхневолжских ГЭС (филал ПАО “РусГидро”).

Спортивный праздник стал кульминацией первого летнего сезона Открытого физкультурно-спортивного мероприятия “Народная спартакиада”.

На площади у дворца спорта “Полет” состоялось открытие Фестиваля, на берегу Волги был дан старт соревнованиям. В спортивном празднике приняли участие 17 команд – представители большинства предприятий города. Участники соревновались в четырех видах гонок на различных плавательных средствах: катамаран, байдарка, сап борд и надувной матрас.

По итогам соревнований на воде победу в общекомандном зачете одержала команда “Желтые апельсины” – представители Каскада Верхневолжских ГЭС.

Проект “Народная Спартакиада” проходит в Рыбинске при поддержке КВВ ГЭС в третий раз. Летний сезон включил в себя веселые старты, Турнир по игре ЯрЛапта и по игре Бочче, по игре домино и соревнования по стрельбе из пневматического оружия.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Городские новости

30.07 / «Попробуй Рыбинск на вкус»

23.07 / Рыбинск. Программа Дня города – 2022

20.07 / 23 июля – День микрорайона Заволжье-1

14.07 / Фестиваль-реконструкция «Бурлаки вдоль Волги» пройдет в День города

14.07 / В Рыбинске состоится первый фортепианный фестиваль

08.07 / В Рыбинске продолжается регистрация на беговой полумарафон «Великий хлебный путь»

05.07 / Поливка и благоустройство

30.06 / Составление прогноза на результаты игры

30.06 / День города Рыбинска отпразднуют 6 августа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика