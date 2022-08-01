Мнение: Что происходит в Ираке

Коротко для тех, кто интересуется вопросом, что происходит в Ираке, почему там захватывают постоянно правительственные здания и как это повлияет на войну на Украине.

1. Ирак в текущих реалиях слабое государство на территории которого идет и будет идти прокси-война между США и Ираном, а также перманентная КТО против ИГИЛ.

2. Текущая система власти Ирака не оставляет перспектив для укрепления государственной власти. Система квотирования власти по национально-религиозному признаку (как в Ливане или Боснии) в условиях Ирака порождает постоянные кризисы.

3. Муктада Ас-Садр объективно самый популярный политический (и религиозный, после Аль-Систани) деятель Ирака, но недостаточно популярный, чтобы претендовать на всю полноту власти путем текущих "демократических" процедур.

4. Некоторое время Ас-Садр делил политическую власть с про-иранским шиитским блоком, но после относительной неудачи последнего на недавних выборах (которые многие считают сфальсифицированными), он посчитал, что может обойтись без иранцев, что форсировало вызревание очередного кризиса.

5. Сформировать правительство сам Ас-Садр не может, поэтому манипулируя улицей он пытается навязать Ираку удобную ему кандидатуру, запуская попутно лозунги про национальную революцию и изгнание западных и восточных интервентов, намекая на США и Иран, попутно пытаясь отобрать у Ирана повестку изгнания американских оккупантов из Ирака.

6. Проблема в том, что этот путь, если Ас-Садр будет упорствовать, приведет Ирак к гражданской войне, так как про-иранские шииты, курды и радиальные сунниты не примут "революцию Ас-Садра". США и Иран разумеется также вряд ли будут стремиться к уходу из Ирака. Плюс в Ираке до сих пор действуют многочисленные ячейки ИГИЛ регулярно совершающие атаки на армию и гражданских.

7. При этом сохраняется проблема поддержки США и Израилем курдского сепаратизма с попытками отделить Иракский Курдистан. Кроме того, на территории Ирака ведется перманентная турецкая СВО против Курдской Рабочей Партии в Кандиле и Синджаре и турки покидать северный Ирак не хотят.

8. Сама страна погрязла в нищете и коррупции. Демократия принесла Ираку только боль и страдания, что приводит к регулярным протестам против любого правительства.

Само собой, очередные потрясения в Ираке создают угрозу планам США по увеличению добычи нефти в Ираке и выбросу ее на мировые рынки для снижения мировых цен для борьбы с Россией. Чем сильнее будет кризис в Ираке, тем сильнее он будет оказывать влияние на цены на нефть. За несколько дней до очередного захвата правительственных зданий правительство заявляло, что собирается повысить экспорт нефти на 2 млн. баррелей в день. В мае Ирак экспортировал 3,3 млн. баррелей в сутки. Впрочем, США могут пожертвовать этими перспективами ради других выгод. Полноценная гражданская война в Ираке может затруднить Ирану использование "Шиитского моста" (Иран-Ирак-Сирия-Ливан) и ударит по китайским проектам инициативы "Один пояс – один путь", а также по интересам "Роснефти" и "Лукойла".

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