Олимпиада в Париже дорожает

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01.08.2022, 11:52, Разное
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Стоимость Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже существенно возрастет по сравнению с нынешним ценником в 8,3 млрд евро.

В 2018 году был определен бюджет мероприятия в 6,8 млрд евро, но затем французское правительство увеличило его до 8,3 млрд евро. Очевидно, что это не окончательная цена Игр.

2024.pressФранция в настоящее время борется с инфляцией, которая в прошлом месяце достигла 6,5 процентов. Компания Solideo, созданная для надзора за строительством олимпийских объектов и транспортной инфраструктуры, уже увеличила свой бюджет с 3,8 млрд евро до 4 млрд евро. Однако цены на стройматериалы и энергоносители продолжают расти.

Бюджет Игр увеличится из-за дополнительных мер безопасности. Правительство планирует привлечь 11 000 полицейских и 25 000 агентов безопасности, чтобы избежать повторения хаоса, который случился во время проведения финала Лиги чемпионов в мае.

Разницу в бюджете может покрыть французское правительство, являющееся финансовым гарантом. Однако в нынешних условиях такая мера может вызвать недовольство населения. Так что пока правительство рассчитывает на увеличение взносов от локальных спонсоров Игр — таких как Orange и BNP Paribas. Ожидается, что их вклад в расходную часть Олимпиады составит 1,7 млрд евро.

Олимпиада-2024 может превзойти по затратам Игры в Токио. Окончательная стоимость Олимпийских игр-2020 составила 1,4 трлн йен — $13 млрд на тот момент.

Напомним, первые финансовые затруднения возникли еще в 2020 году.

Тогда пандемия коронавируса разрушила привычные логистические цепочки. Компания Societe de Livraison des Ouvrages Olympiques (Solideo), созданная для надзора за строительством олимпийских объектов и транспортной инфраструктуры, увеличила свой бюджет с 3,8 млрд евро до 4 млрд евро. По всей вероятности, разницу покроет французское правительство, предоставившее Международному олимпийскому комитету (МОК) финансовые гарантии. Однако в непростые времена такой подход чреват тем, что общественная поддержка Игр будет сведена на нет.

Источник: 2024.press



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