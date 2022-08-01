RENAULT начала продажи обновленного KOLEOS на рынке Белоруссии

В Белоруссии и РФ поступил в продажу обновленный кроссовер Renault Koleos.

Автомобиль в максимальной комплектации оценивается производителем в 3,59 млн рублей. Покупателям доступна модель паркетника Renault Koleos с 2,5-литровым бензиновым агрегатом на 171 л.с. мощности. Кроссовер приводится в движение семиступенчатой автоматической коробкой передач. Известно, что новая модель паркетника Renault Koleos стала более привлекательной по внешнему виду за счет головной оптики, решетки радиатора и задних фонарей.

Также производитель существенно дополнил функционал в салоне, сделав кроссовер Renault Koleos более комфортным и безопасным. Пока эксперты не готовы прогнозировать уровень спроса на данную модель.