 

Пассивный доход: как инвестировать деньги и ничего не делать

01.08.2022, 7:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все мечтают о пассивном доходе. Естественно, он может быть, все зависит от того, куда вы инвестируете свои деньги: в какой бизнес войдете, с кем создадите партнерство и на какие условия договоритесь.

Правда, Игорь Антонов уверен, что, скорее всего, совсем ничего не делать не получится. Так называемые “спящие” инвесторы – люди, которые отдали свои деньги и не интересуются бизнесом, – рано или поздно могут поплатиться за свое безразличие. “Наступит такой момент в бизнесе, когда начнутся просадки, турбулентность – в лучшем случае, а в худшем вас начнут как-то отодвигать, потому что люди, которые взяли деньги, будут считать, что делают больше, начнут что-то скрывать, стараться убрать вас из этого бизнеса”, – говорит Игорь Антонов.

Предприниматель уверен, что однозначно нужно смотреть, анализировать и участвовать в тех процессах, в которых задействованы вложения. Если деньги не под присмотром, скорее всего, они скоро станут не вашими.

Также, по словам бизнесмена, перед тем как вложиться, нужно проанализировать, какой пассивный доход будет для вас комфортным. Именно из понимания, какая сумма позволит ничего не делать, можно думать, во что инвестировать: валюты, недвижимость, крипта, инвестфонды.

“Выбор сегодня велик, но в этом нужно обязательно разбираться. Но я уверяю, не получится быть просто “спящим” инвестором и ничем не интересоваться, потому что однажды вы просто с этими деньгами попрощаетесь”, – уверяет Игорь Антонов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.20 / Звезда “Дневников вампира” Фиби Тонкин встречается с бывшим бойфрендом актрисы Бри Ларсон

23.02.22 / Что произошло за ночь 23 февраля

06.04.22 / Мнение: Гора Кременец

27.02.22 / Николаева могут переместить из психбольницы в спецприемник

22.04.22 / Из-за санкций фонтаны Петергофа не будут работать в 2022 году

01.08.22 / Череповцу выделено дополнительно 300 000 000 рублей на приобретение экологически чистых трамваев

20.10.20 / Кэти Холмс устроила велосипедную прогулку по Нью-Йорку со своей дочкой Сури и бойфрендом Эмилио Витоло

12.07.22 / Мнение: Как китайцы починили социализм

12.12.21 / Переброска подконтрольных Турции боевиков ставит под угрозу президентские выборы в Ливии

29.11.21 / “Союз за женщин России” предложил запретить в СМИ указывать цвет волос виновников ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика