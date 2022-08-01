Пассивный доход: как инвестировать деньги и ничего не делать

Все мечтают о пассивном доходе. Естественно, он может быть, все зависит от того, куда вы инвестируете свои деньги: в какой бизнес войдете, с кем создадите партнерство и на какие условия договоритесь.

Правда, Игорь Антонов уверен, что, скорее всего, совсем ничего не делать не получится. Так называемые “спящие” инвесторы – люди, которые отдали свои деньги и не интересуются бизнесом, – рано или поздно могут поплатиться за свое безразличие. “Наступит такой момент в бизнесе, когда начнутся просадки, турбулентность – в лучшем случае, а в худшем вас начнут как-то отодвигать, потому что люди, которые взяли деньги, будут считать, что делают больше, начнут что-то скрывать, стараться убрать вас из этого бизнеса”, – говорит Игорь Антонов.

Предприниматель уверен, что однозначно нужно смотреть, анализировать и участвовать в тех процессах, в которых задействованы вложения. Если деньги не под присмотром, скорее всего, они скоро станут не вашими.

Также, по словам бизнесмена, перед тем как вложиться, нужно проанализировать, какой пассивный доход будет для вас комфортным. Именно из понимания, какая сумма позволит ничего не делать, можно думать, во что инвестировать: валюты, недвижимость, крипта, инвестфонды.

“Выбор сегодня велик, но в этом нужно обязательно разбираться. Но я уверяю, не получится быть просто “спящим” инвестором и ничем не интересоваться, потому что однажды вы просто с этими деньгами попрощаетесь”, – уверяет Игорь Антонов.