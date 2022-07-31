В Уэльсе учитель с детьми наблюдали НЛО

Этот инцидент характеризуется тем, что целая группа детей, определенно видела нечто очень странное. Когда их разделили и попросили нарисовать увиденное, их рисунки были похожи друг на друга.

Во второй половине дня в среду, 16 февраля 1977 года, девять девочек в возрасте от 8 до 11 лет и их учительница находились на игровой площадке возле начальной школы Исгол Росибол, что на острове Англси в Уэльсе, Великобритания.

Дети играли в нетбол – разновидность баскетбола и когда 10-летняя Гвавр Джонс побежала к корзине, чтобы запустить туда мяч, она внезапно увидела в небе необычный летающий объект.

Она крикнула остальным, чтобы они посмотрели в небо и далее в течении нескольких минут девочки и учительница стояли и наблюдали за двигающимся объектом.

По описаниям детей, объект напоминал “сигару” с куполом, то есть на вид это было типичное “летающее блюдце”. Купол “блюдца” был черным, а основание серебристым.

Был ясный день, и очевидцы очень хорошо рассмотрели этот НЛО и видели, как он летел в северном направлении, в сторону улицы Булл-Бей. НЛО скрылся за единственным облаком в небе, а затем снова появился примерно на минуту, прежде чем исчезнуть навсегда.

– Трудно описать то, что я видела. Я была всего лишь ребенком, конечно. Я помню, как видела что-то сияющее в небе. Оно быстро перемещалось по небу. Должно быть, мы видели что-то необычное, но что именно? Я не знаю. Приятно думать, что инопланетяне пришли посмотреть, как мы играем в нетбол!, – рассказывала Гвавр Джонс в 2009 году.

Мэйр Уильямс, учительница девочек:

– “Все повернулись, чтобы посмотреть туда. Дети увидели это первыми. Это была круглая форма, увенчанная черным куполом. Дно было очень яркого серебристого цвета. Я помню тишину. Оно вообще не издавало шума. Оно не оставило парового следа. Его скорость была поразительной. Я никогда не видела, чтобы что-то в нашем маленьком мире двигалось с такой скоростью.

После наблюдения НЛО девочки вернулись в школу и учительница дала каждой из них по листу бумаги и карандашу, сказав им нарисовать картину того, что они видели. С условием не советоваться друг с другом.

– Я отвела детей обратно в школу, разделила их, а затем сказала им нарисовать то, что они видели. Это было действительно удивительно – все их рисунки были похожи. Я никогда не верила в эти вещи, пока не увидел это сама!

Некоторые рисунки были позже опубликованы в майском/июньском выпуске журнала BUFORA (Британская ассоциация исследований НЛО) за 1977 год.

Директор школы и учительница Уильямс затем связались с базой Королевских ВВС Вэлли в Холихеде, чтобы выяснить, не является ли увиденный ими аппарат их собственностью.

База в ответ прислала им записку, в которой говорилось, что “мы не можем предложить никаких положительных объяснений или идентификаций”.

После этого рисунки детей и письмо, написанное Гвавр Джонс, были отправлены в Министерство обороны Великобритании. Позже девочки нарисовали большую картину, основанную на объекте, который они видели. В 2009 году, когда у них брали большое интервью, они сфотографировались вместе с учительницей и новым рисунком увиденного ими НЛО.

Одна из очевидиц Райан Прайс, которая сейчас работает учительницей английского языка в международной школе в Египте говорит: “Я помню, как быстро он летел. Также помню, как он быстро исчез и это было странно”.

Другая по имени Кэтрин говорит: “Я хорошо это помню. Я полностью убеждена, что, оглядываясь назад, я верю, что мы видели что-то непонятное”.

Очевидица по имени Нина, которая сейчас работает надзирателем в тюрьме Холихед: “Мои коллеги думают, что я сумасшедшая, потому что я все еще верю в это!”.

Рассказ Гвавр Джонс в 2009 году в интервью Daily Post:

– Я помню, что это был холодный зимний день, и небо было ясным. У нас был урок нетбола с нашей учительницей миссис Мэйр Уильямс на школьном дворе. Я смотрела вверх, когда била в корзину, когда вдруг увидела что-то движущееся по небу. Мы все это видели.

Затем мы вернулись в школу и мы все нарисовали то, что мы видели. Мы делали эти картинки по отдельности и когда мы изучили их, мы поняли, что все они были удивительно похожи. Объект, путешествующий по небу, имел блестящее основание с темной куполообразной вершиной. Позже мы также сделали модель того, что видели.

Наш директор связался с Королевскими ВВС Вэлли, чтобы проверить, были ли в этом районе низколетящие самолеты, но их не было. Не было никакого объяснения тому, что мы видели.

В то время был большой интерес к этому инциденту с НЛО, как в местной, так и в национальной прессе. В школу приходили журналисты с телекамерами, и я помню, что наша история была опубликована в Daily Mirror.

Я не беспокоилась о том, что я видела в тот день. Но иногда, если есть хорошее ясное вечернее небо, я смотрю вверх и задаюсь вопросом, есть ли там что-то. Видите ли, в 1977 году мы не слышали об НЛО и не имели предвзятого представления о том, как будет выглядеть НЛО – я просто нарисовала то, что я видела.

Сообщается, что рисунки детей, отправленные в Министерство обороны Великобритании, до сих пор хранятся там и к ним недавно был закрыт доступ. Якобы из-за пандемии коронавируса.