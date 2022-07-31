Мнение: Насколько самодостаточна Россия

Добрый Паша Пряников утешает как может дорогих россиян, самые умные (тревожные) из которых уже начали понемногу волноваться:

«У нас что провластная, что антивластная публика в большинстве своём плохо понимают последствия санкций. Одни ждут, что останется почти всё как есть, другие – что скоро всё рухнет.

Но что на Западе, что даже уже у нас (например, в работах Института экономики РАН и ИМЭМО РАН) накоплен уже большой пласт работ о сути санкций.

Кратко и метафорично я бы обрисовал суть санкций против России так: вырвать тигру клыки и когти, а потом отправить жить в зоопарк. Тигр в таком состоянии может жить долго. Даже дольше, чем если бы жил в природных условиях. Но опасности представлять не будет.

У России есть главные базовые компоненты – продовольствие и энергия. Уже только они не дадут появиться тут голоду и замерзанию. Есть металлы, лес, пресная вода и другое базовое сырьё. Есть много накопленных продуктивных компонентов – вроде заводов и интеллектуального капитала. Они, конечно, будет устаревать, но условные туалетную бумагу и аспирин – продукцию уровня середины ХХ века выпускать смогут…» и т.д.

Звучит почти убедительно, сравнение с тигром без когтей мне тоже очень понравилось. Но печалит только одно – Паша неправ. Вот здесь: «У России есть… продовольствие и энергия». И даже странно, что он так уверенно это произнес – понадеялся на свою силу внушения?

На самом деле всякий, кто хоть краешком застал дефицитные 80е и скудные 90е, должен прекрасно помнить одну из главных страшилок тех времен. Я запомнил ее как мантру, настолько часто ее повторяли по радио, ТВ и в прессе: «Наши мегаполисы на 80% снабжаются импортным продовольствием». Это звучало действительно грозно, поскольку все тогда знали – у страны постоянные (при ценах нефти в районе 15-20 баксов за баррель) трудности с валютой. Знаменитая книжка 1999 года «Почему Россия не Америка» тоже на треть состояла из тревожных причитаний «где взять валюту??», и ее автор Андрей Паршев более всего переживал не из-за покупок предметов роскоши, а конкретно ЖРАТВЫ. Тогда это всё звучало очень актуально и спорить никто не бросался – то была для каждого жителя РФ реальность, данная в ощущениях.

Изменилось ли что-то с тех пор в плане так называемой «продовольственной безопасности»? В том-то и дело, что по большому счету – практически ничего. Да, в стране построили кучу предприятий пищевой промышленности, возвели десятки птицефабрик и сделали целый «Мираторг», а зерно стали вовсю экспортировать. НО – «кощеево яйцо» все равно осталось там, на Западе, и его по-прежнему надо покупать за валюту. Дело теперь в генетике (лженауке, как мы знаем). Свое зерно, телят, цыплят и поросят – всё мы покупаем ТАМ. Если нам запретят тратить валюту на закупки «генетического материала» – страна столкнется с резким падением урожайности, нехваткой мяса, молока и яиц.

Россия САМА не обеспечивает себя продовольствием – в этом и заключается главный прикол. Причем, если вдуматься – и никогда особо не обеспечивала, всю историю значительная часть населения страны балансировала на грани голода. Что и неудивительно, на самом-то деле: земля скудная, климат плохой, с дорогами беда – откуда взяться изобилию, когда та же, скажем, кукуруза в России просто не растет на подавляющей части территории?

Так что нет, увы. Попытка была хорошая, но правды не скрыть. Россия не сможет долго сидеть в экономической блокаде – у нас довольно скоро станет элементарно нечего есть. Это Север, Паша.