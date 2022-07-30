 

В матче третьего тура Мир – Российская премьер-лига (РПЛ) воронежский ФК “Факел” забил три гола всего за три минуты

30.07.2022, 22:45, Разное
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Этот матч состоялся в Воронеже в субботу.
Федор Сколов сделал дубль в ворота “Динамо”, сделав счет 2:0 в конце первого периода. Георгий Гонгадзе, игрок “Факела”, забил один гол на 46-й минуте. Роман Акбашев сравнял счет на 47-й минуте. Через несколько минут Василий Черов отправил мяч в свои ворота.

После двух туров “Динамо” набрало четыре очка. У “Факела”, который проводит свой первый сезон в элитном дивизионе чемпионата РФ с 2001 года, одно очко.



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