В матче третьего тура Мир – Российская премьер-лига (РПЛ) воронежский ФК “Факел” забил три гола всего за три минуты

Этот матч состоялся в Воронеже в субботу.

Федор Сколов сделал дубль в ворота “Динамо”, сделав счет 2:0 в конце первого периода. Георгий Гонгадзе, игрок “Факела”, забил один гол на 46-й минуте. Роман Акбашев сравнял счет на 47-й минуте. Через несколько минут Василий Черов отправил мяч в свои ворота.

После двух туров “Динамо” набрало четыре очка. У “Факела”, который проводит свой первый сезон в элитном дивизионе чемпионата РФ с 2001 года, одно очко.