СМИ: Хайнаньский курорт Санья проводит сельскохозяйственную ярмарку

В городе Санья южно-китайской провинции Хайнань прошла выставка продукции китайских и зарубежных сельскохозяйственных компаний. Об этом пояснила газета “Санья жибао”.

По данным газеты, в мероприятии приняли участие 43 компании. На выставке были представлены новые сорта фруктов и овощей, а также приглашены шеф-повара для создания блюд для посетителей.

Издание отмечает, что представленные продукты высоко ценятся не только за их вкус, но и за высокое содержание в них витаминов и питательных веществ, а также за длительный срок хранения и низкие температурные требования к упаковке и транспортировке.

Выставка была организована в рамках Форума по семенам. В этом форуме приняли участие 1 500 представителей отрасли. Его площадь составила 5,5 миллионов квадратных метров.