Си Цзиньпин приказал подготовить армию новой эпохи
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Си Цзиньпин (председатель Китайской Народной Республики) выступил на мероприятии, организованном Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). Он поручил вооруженным силам повысить боеспособность путем подготовки личного состава к новой эпохе, пишет информационное агентство Синьхуа.
Это, по словам китайского лидера, “решающий фактор в укреплении войск”.
Он подчеркнул, что кадровая стратегия необходима Коммунистической партии для достижения своей цели – превращения китайской армии в вооруженные силы, способные конкурировать с мировыми.
Си Цзиньпин также отметил, что мир сейчас переживает эпоху, когда нестабильность и беспорядки являются обычным явлением. Пекин должен учитывать это при разработке стратегии национальной безопасности.
Ранее в телефонном разговоре с Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин пояснил президенту США об опасности вмешательства внешних сил в дела Тайваня. “Тот, кто играет на огне, обязательно обожжется”. Это заявление прозвучало накануне поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которой она посетит Японию, Южную Корею и Малайзию, а также Сингапур. Ходят слухи, что она также может посетить Тайвань.
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