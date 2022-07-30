Си Цзиньпин приказал подготовить армию новой эпохи

Си Цзиньпин (председатель Китайской Народной Республики) выступил на мероприятии, организованном Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК). Он поручил вооруженным силам повысить боеспособность путем подготовки личного состава к новой эпохе, пишет информационное агентство Синьхуа.

Это, по словам китайского лидера, “решающий фактор в укреплении войск”.

Он подчеркнул, что кадровая стратегия необходима Коммунистической партии для достижения своей цели – превращения китайской армии в вооруженные силы, способные конкурировать с мировыми.

Си Цзиньпин также отметил, что мир сейчас переживает эпоху, когда нестабильность и беспорядки являются обычным явлением. Пекин должен учитывать это при разработке стратегии национальной безопасности.

Ранее в телефонном разговоре с Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин пояснил президенту США об опасности вмешательства внешних сил в дела Тайваня. “Тот, кто играет на огне, обязательно обожжется”. Это заявление прозвучало накануне поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в ходе которой она посетит Японию, Южную Корею и Малайзию, а также Сингапур. Ходят слухи, что она также может посетить Тайвань.