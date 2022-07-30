Евгений Пригожин назвал сбой спутниковой разведки США одной из возможных причин удара ВСУ по изолятору в Еленовке

Как сообщил предприниматель, удар нанесли ракетами HIMARS. Пригожин отметил, что основной причиной произошедшего может быть сбой спутниковой разведки США.

“Есть абсолютно понятное объяснение, почему этот удар был нанесен. Дело в том, что в американскую спутниковую разведку поступают данные более чем с 2 тысяч аппаратов. А в аналитическом центре большое количество открытых вакансий, в связи с чем происходит огромное количество ошибок и накладок. В данном случае спутниковые системы обнаружили скопление большого количества людей в Еленовке. Все они были в военной форме различных образцов. Эта информация была принята как скопление военнослужащих РФ, поэтому HIMARS били, думая, что это российские части, а попали по своим”, – приводит его слова пресс-служба компании “Конкорд”.

Бизнесмен также ответил на вопрос о том, причастен ли он или ЧВК “Вагнер” к обстрелу. Он попросил предоставить доказательства такой точки зрения.

“Что касается участия некоей ЧВК “Вагнер” и некоего бизнесмена Пригожина в данной операции, то как вы себе это представляете, как и что на территорию тюрьмы должны были затащить и чем должны были долбануть. HIMARS в моем распоряжении абсолютно точно нет. Если бы американцы поставляли HIMARS ЧВК “Вагнер”, то я бы увидел их в своем огороде, как минимум. Если Пригожин лично давал команды, то пожалуйста предоставьте хоть какие-нибудь доказательства или логическую цепочку этих фактов”, – отметил предприниматель.

В завершении он предположил, почему Украина обвинила именно ЧВК “Вагнер” в случившемся. Он указал на то, что пресс-служба ГУР переживает не лучшие времена. Они пробуют “новые фишечки” после семинаров с американскими коллегами. Однако один из работников подошел к задаче “спустя рукава” и опубликовал информацию в таком виде.