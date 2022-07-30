В НИИ рассказали, что испытывать установки для АПЛ сложнее, чем для космоса

Российские ученые из Научно-исследовательского технологического института имени Александрова сообщили, что порой атомные подводные лодки проходят куда более серьезные испытания, чем ракеты. Они тестируют АПЛ четвертого поколения с помощью специального стенда.

По словам ученых, все узлы и агрегаты атомной подводной лодки должны быть проверены максимально тщательно. Особое внимание уделяется реактору, которому приходится работать в условиях экстремальных температур, огромного давления.

Благодаря инновационному стенду испытания технологий и механизмов проходят быстрее и эффективнее. Симулятор более сложный, чем устройство АПЛ, но это позволяет задать множество параметров для тестирования всей системы.