Мнение: Надзиратели, уколотые Спутником

Странная все ж эта история с “ударом Хаймарсом по тюрьме в Еленовке”, в которой содержались пленные из “Азова”. Как передали, там в результате удара погибли десятки пленных, чуть ли не сотня ранена, но… не пострадал ни один российский сотрудник тюрьмы!

Как это? Сотня кило взрывчатки, заключенные гибнут – а надзиратели нет. Или там тюрьма была без надзирателей, то есть пленные азовцы сами себя охраняли?!

Впрочем, всё встаёт на свои места, если предположить, что все российские надзиратели были уколоты безаналоговой вакциной Спутник, которая, как известно, гарантирует бессмертие, если только укалываться ею регулярно. Тогда понятно: лишенные российской благодати заключенные без куар-кода тяжело пострадали, а защищаемые Спутником имени Гинцбурга только рассмеялись. “Так было, так есть и так будет всегда” (слова российского гимна, версия №3.0)