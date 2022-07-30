 

Мнение: Объяснить африканцам за Россию

30.07.2022, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Визит Макрона в ряд африканских государств действиельно запомнился тем, что он почти на всех встречах жаловался на Россию, пытаясь представить ее "колонизатором Африки". Причем делал он это в зоне франкофонской Африки, которая частично входит в состав французской неоколониальной империи из которой недавно выпали ЦАР и Мали. Примечательно, что почти везде он встретил довольно прохладный прием, так как местных вождей интересовали не жалобы на Россию, а поставки продовольствия и оружия, чего Франция обеспечить не может.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08.20 / Симпатия российского «отца в декрете» к Китаю

11.06.22 / NTD – Нигерия через 20 лет рискует остаться без лесов

11.06.22 / «Принимаем вклады под 60% годовых»: астрономы расшифровали первый в истории сигнал с Марса

06.09.21 / Выручка музея русской водки выросла на 2000% после введения «пушкинских карт»

25.07.22 / «Спартак» подписал контракт с американским защитником Джоуи Кином

23.06.21 / Как одеваться с фигурой прямоугольной формы: стильные образы для женщин за 40

28.01.21 / В Белоруссии запретили слово «Навальный»

26.12.20 / На новогодние праздники таможенникам разрешат утилизировать дома санкционные продукты

06.12.21 / Названы самые пьющие страны мира

17.03.22 / Леди Гага и Мэгги Джилленхол в элегантных, но очень разных образах на премии в Нью-Йорке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика