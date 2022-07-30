Мнение: Объяснить африканцам за Россию

Визит Макрона в ряд африканских государств действиельно запомнился тем, что он почти на всех встречах жаловался на Россию, пытаясь представить ее "колонизатором Африки". Причем делал он это в зоне франкофонской Африки, которая частично входит в состав французской неоколониальной империи из которой недавно выпали ЦАР и Мали. Примечательно, что почти везде он встретил довольно прохладный прием, так как местных вождей интересовали не жалобы на Россию, а поставки продовольствия и оружия, чего Франция обеспечить не может.

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