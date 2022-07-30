«Большую часть работ» в Нотр-Даме обещают завершить в 2024 году

Во время визита министра культуры Франции руководители реконструкции собора Парижской богоматери подтвердили, что намерены выполнить поставленную Макроном задачу и открыть Нотр-Дам для посещения в 2024 году, пишет Le Figaro. При этом отмечается, что к этому сроку выполнят «большую часть работ», однако на полное восстановление собора потребуется гораздо больше времени.



AP

Секундомер, запущенный Эммануэлем Макроном на следующий день после пожара собора Парижской богоматери 15 апреля 2019 года, начал обратный отсчёт, рассказывает Le Figaro. Глава государства пообещал «отстроить Нотр-Дам-де-Пари ещё более красивым через пять лет», то есть в 2024 году. На острове Сите, где не прекращаясь идут восстановительные работы, рассчитывают уже не на года, а на месяцы и даже дни.

Во время посещения собора утром в четверг министр культуры Франции Рима Абдул-Малак напомнила, что 2024 год будет високосным — «366 дней вместо 365!» Таким образом, Жан-Луи Жоржелену, курирующему процесс восстановления собора, и главному архитектору исторических памятников Филиппу Вильнёву достанется ещё 24 часа на выполнение поставленной перед ними задачи. Они оба никак не реагируют на слова министра.

Когда речь заходит о возможной дате открытия Нотр-Дама для широкой публики — 2 декабря в честь коронования Наполеона в 1804 году или 8 декабря, когда отмечают Непорочное зачатие Девы Марии, — некоторые присутствующие смотрят круглыми от изумления глазами. Всё это им кажется преждевременным: в субботу генерал Жоржелен заявил Le Figaro, что в 2024 году завершить ремонт будет сложно. Однако в четверг в разговоре с министром он объяснил, что, несмотря на препятствия — капризы погоды, пандемию коронавируса, загрязнение свинцом, — задача будет выполнена. «Мы все довольно уверены, что 2024 год станет годом завершения большей части работ», — отметила Рима Абдул-Малак. Осталось только определиться, что входит в «большую часть работ».

Жоржелен считает, что всё предельно ясно: необходимо «открыть для посещения и вернуть собор в пользование архиепископу», то есть восстановить неф, его свод, установить алтарь и орган в центре. Тем не менее для выполнения этой части программы придётся многое подготовить: восстановление алтаря на пересечении главного нефа и трансепта предполагает установку пьедестала. Установка пьедестала возможна только после восстановления свода и его распалубок, а для этого вначале нужно реконструировать шпиль и фонарную башню, которые сгорели в огне. Для возведения шпиля нужно установить 600 тонн лесов на высоте 100 м, расположив их на полу нефа, который придётся снова закрыть и укрепить. Такая путаница усложняет задачу — Жоржелен сравнивает её с плетением кружева.

Чтобы уложиться в рамки, Филипп Вильнёв предлагает работать по восемь часов двумя командами или шесть дней в неделю — или, может быть, использовать оба варианта. «Очень важно как можно скорее воздвигнуть шпиль», — считает главный архитектор. Он объявил, что парижане смогут увидеть привычный силуэт в весенне-летний период 2023 года. По его словам, «это не пари, а задача, причём выполнимая». Министр культуры также указывает, что в поставленную президентом Макроном задачу входило восстановление шпиля, свода и алтаря. При этом, как уточняет Жан-Луи Жоржелен, после открытия собора для посещения не означает, что в обязательном порядке необходимо закончить все внутренние работы — не говоря уже о наружных.

Филипп Вильнёв объясняет, что до 2019 года внешние работы были в приоритете: на момент пожара он руководил реставрацией шпиля, сооружённого Эженом Виолле-ле-Дюком. «Наружная реставрация, которая была запланирована и на которую выделялся бюджет, необходима, — подчёркивает архитектор. — Она даже безотлагательна, принимая во внимание состояние некоторых очень повреждённых камней». Жан-Луи Жоржелен вторит ему и настаивает, что было бы «абсурдно» не воспользоваться возможностью и не «отреставрировать собор сверху донизу». В ответ на это министр культуры напомнила, что такие решения могут приниматься только с учётом мнения спонсоров, которые пожертвовали средства в специальный фонд, пишет Le Figaro.