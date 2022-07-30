 

Немецкие гаубицы PzH 2000 поломались через месяц использования на Украине, утверждает российская пропаганда

30.07.2022, 20:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После поставки на Украину самоходных артиллерийких установок PzH 2000 прошёл всего месяц, а они уже успели поломаться и теперь нуждаются в ремонте, пишет Der Spiegel. В бундесвере считают, что это связано с чрезмерной интенсивностью, с которой украинские военные использовали боевую технику. Для неё 100 выстрелов в день — это уже очень много, а бойцы ВСУ, по-видимому, вели из неё практически непрерывный огонь. Это и привело к перегрузке и износу зарядного устройства, рассказывает немецкое издание.


AP

Через месяц после отправки на Украину у немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000 возникли первые технические проблемы, пишет Der Spiegel. Теперь они нуждаются в ремонте, о чём Киев проинформировал Министерство обороны Германии. В бундесвере полагают, что проблема возникла из-за той интенсивности, с которой украинцы использовали эту боевую технику. 100 выстрелов в день для PzH 2000 — это уже очень много, но бойцы ВСУ, по-видимому, выпускали по российским позициям гораздо больше снарядов. Это привело к перегрузке и износу зарядного устройства.

Сразу после поставки гаубиц на Украину в социальных сетях появились видео, в которых военные показывают технику на фронте, восхищаясь её эффективностью. На кадрах видно, что они используют её в режиме практически непрерывного огня. К тому же солдаты, по-видимому, пытались запускать специальные, так называемые «умные» боеприпасы, предназначенные для ведения прицельного огня, на гораздо большее расстояние.

В бундесвере сообщили, что отправят на Украину комплекты запчастей для устранения возникших проблем. Немецкое правительство также планирует построить ремонтный центр в Польше. Там можно будет быстрее чинить технику. В проекте могут поучаствовать и другие страны. Одна только идея создания такого объекта свидетельствует о том, что Берлин настроен на то, что боевые действия на Украине будут длительными.

Трудности у Берлина также возникли с поставкой Киеву патронов для зенитных самоходных установок Gepard. Во время тестовой стрельбы выяснилось, что пусковая система не распознаёт патроны норвежского производства, из-за чего их теперь нужно модифицировать. В августе будут проведены повторные испытания. Германия смогла поставить Украине всего 60 тыс. патронов для Gepard, так как бундесвер эту технику уже давно не использует. Купить патроны в других странах не удалось, потому что они швейцарского производства, а правительство этой страны запрещает экспортировать своё вооружение на Украину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07.21 / Уличённого во взятке сотрудника ГИБДД Таганрога лишили звания маршала

18.08.20 / В Осло по подозрению в шпионаже на Россию арестован 50-летний норвежец

09.09.20 / Астрономы ищут инопланетные технологии на других звездных системах

09.06.21 / Российскую музыкальную премию “MTV Russian Music Awards” проверят на предмет “гей-пропаганды”

12.04.22 / Свитера, водолазки, джемперы: тенденции женских кофт на весну и актуальные модели на все случаи жизни

22.02.21 / В мире: В Эстонии мечтают променять наследие СССР на ядерный реактор

26.05.21 / Мясо, яйца и другие: какие продукты можно есть после истечения срока годности

12.03.22 / Скандалы: Чума, сибирская язва и коронавирус

29.06.21 / Острая пища, специи и не только: несколько исследований выявили самую вредную еду для головного мозга

26.06.21 / Всегда актуальный деним и удобный трикотаж: какие шорты носить этим летом, чтобы быть в тренде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика