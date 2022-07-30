Немецкие гаубицы PzH 2000 поломались через месяц использования на Украине, утверждает российская пропаганда

После поставки на Украину самоходных артиллерийких установок PzH 2000 прошёл всего месяц, а они уже успели поломаться и теперь нуждаются в ремонте, пишет Der Spiegel. В бундесвере считают, что это связано с чрезмерной интенсивностью, с которой украинские военные использовали боевую технику. Для неё 100 выстрелов в день — это уже очень много, а бойцы ВСУ, по-видимому, вели из неё практически непрерывный огонь. Это и привело к перегрузке и износу зарядного устройства, рассказывает немецкое издание.



AP

Через месяц после отправки на Украину у немецких самоходных артиллерийских установок PzH 2000 возникли первые технические проблемы, пишет Der Spiegel. Теперь они нуждаются в ремонте, о чём Киев проинформировал Министерство обороны Германии. В бундесвере полагают, что проблема возникла из-за той интенсивности, с которой украинцы использовали эту боевую технику. 100 выстрелов в день для PzH 2000 — это уже очень много, но бойцы ВСУ, по-видимому, выпускали по российским позициям гораздо больше снарядов. Это привело к перегрузке и износу зарядного устройства.

Сразу после поставки гаубиц на Украину в социальных сетях появились видео, в которых военные показывают технику на фронте, восхищаясь её эффективностью. На кадрах видно, что они используют её в режиме практически непрерывного огня. К тому же солдаты, по-видимому, пытались запускать специальные, так называемые «умные» боеприпасы, предназначенные для ведения прицельного огня, на гораздо большее расстояние.

В бундесвере сообщили, что отправят на Украину комплекты запчастей для устранения возникших проблем. Немецкое правительство также планирует построить ремонтный центр в Польше. Там можно будет быстрее чинить технику. В проекте могут поучаствовать и другие страны. Одна только идея создания такого объекта свидетельствует о том, что Берлин настроен на то, что боевые действия на Украине будут длительными.

Трудности у Берлина также возникли с поставкой Киеву патронов для зенитных самоходных установок Gepard. Во время тестовой стрельбы выяснилось, что пусковая система не распознаёт патроны норвежского производства, из-за чего их теперь нужно модифицировать. В августе будут проведены повторные испытания. Германия смогла поставить Украине всего 60 тыс. патронов для Gepard, так как бундесвер эту технику уже давно не использует. Купить патроны в других странах не удалось, потому что они швейцарского производства, а правительство этой страны запрещает экспортировать своё вооружение на Украину.