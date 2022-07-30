Изидор заявил, что игра за “Локомотив” может стать его последним сезоном

Уилсон Изидор, нападающий “Локомотива”, заявил, что может покинуть столичный клуб в 2022/23 году.

Я могу уйти из “Локомотива”. Клуб предложил мне такие возможности, чтобы я мог начать карьеру. Какие у меня есть варианты продолжения карьеры? Footmercato цитирует Исидора: “Мне нравятся Бундеслига, Серия А и АПЛ. Но больше всего я люблю французскую Лигу 1”.

Он заявил, что хотел бы вернуться во Францию. Он заявил, что хотел бы снова играть в чемпионате Франции и доказать свои способности.

С 2022 года французский футболист является членом железнодорожной команды. Во всех 14 соревнованиях он сыграл в восьми матчах и забил 8 голов. Он также отдал 2 результативные передачи.