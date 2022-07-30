 

Провинция Хайнань представляет концепт водородного минивэна с запасом хода 800 км

30.07.2022, 20:00, Разное
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Концепт первого в Китае водородного минивэна Haima 7XH был представлен на стенде провинции Хайнань на 2-й Китайской международной выставке потребительских товаров. Лю Сяочжэн из Департамента коммерции региона сообщила, что его можно будет приобрести в 2023 году.
Она отметила, что водород хранится в резервуарах под давлением 70 мегапаскалей. Запас хода Haima 7XH на одной “заправке” составляет 800 км.

По ее словам, заправка автомобиля бензином займет от трех до пяти минут, что сопоставимо с обычными бензиновыми автомобилями.

Вторая Китайская международная выставка потребительских товаров пройдет в Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай) с 25 по 30 июля. На выставке представлено более 2,8 млн. брендов из более чем 60 стран. На ней будет представлено более 600 видов товаров. Ожидается, что выставку посетят более 40 тысяч представителей бизнеса. В этом году почетным гостем мероприятия станет Франция.

25 июля состоялась церемония открытия деловой программы. Во вторник выставка открылась для публики. Однако до 28 июля она была закрыта для широкой публики, и вход был разрешен только представителям деловых кругов и средств массовой информации. Выставка будет открыта для публики 29-30 июля.



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