Загитова рассказала о своей мечте стать звездой кино

Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, сказала, что хотела бы сняться в теле- или кинофильме.

“Когда-то мне было очень интересно узнать, смогу ли я сняться в телешоу или кино. Хотя мне нравятся комедии, я не уверена, что это то, чем я могла бы заниматься. Наш вид спорта, на мой взгляд, более сложный, чем актерский, потому что он требует, чтобы ты передавал чувства и сюжет только с помощью мимики”.

Также она подчеркнула тот факт, что для льда существуют разные программы. Она сказала, что самое главное – это получать удовольствие от сюжета.

Ты можешь пойти на террор! “Почему бы и нет?” заключила Загитова.

Загитова (20 лет) – победительница Олимпиады в Пхенчхане. 20-летняя Загитова также завоевала серебро в командных соревнованиях на Играх в Южной Корее и золото на чемпионате мира 2019 года и чемпионате Европы 2018 года.