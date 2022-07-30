 

Загитова рассказала о своей мечте стать звездой кино

30.07.2022, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, сказала, что хотела бы сняться в теле- или кинофильме.
“Когда-то мне было очень интересно узнать, смогу ли я сняться в телешоу или кино. Хотя мне нравятся комедии, я не уверена, что это то, чем я могла бы заниматься. Наш вид спорта, на мой взгляд, более сложный, чем актерский, потому что он требует, чтобы ты передавал чувства и сюжет только с помощью мимики”.

Также она подчеркнула тот факт, что для льда существуют разные программы. Она сказала, что самое главное – это получать удовольствие от сюжета.

Ты можешь пойти на террор! “Почему бы и нет?” заключила Загитова.

Загитова (20 лет) – победительница Олимпиады в Пхенчхане. 20-летняя Загитова также завоевала серебро в командных соревнованиях на Играх в Южной Корее и золото на чемпионате мира 2019 года и чемпионате Европы 2018 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08.20 / Камера видеоняни засняла, как ребенок проснулся ночью и начал слушать загадочный шепот

15.06.21 / На дочь Юэна Макгрегора напала собака за полчаса до премьеры фильма с ее участием: фото дня

10.06.21 / Астрологи назвали три знака зодиака среди женщин, которые часто влюбляются в альфонсов

19.08.20 / Мнение: Русская вакцина подействовала на западных журналистов

10.05.22 / Правительство создаст Фонд восстановления Rutube

01.12.21 / Гуру Боня – Личное мнение

05.04.22 / Принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят, чтобы у их детей было королевское хобби

29.09.20 / Мнение: Славянскому народу отказали в праве на существование

06.02.22 / Елизавета II отмечает 70 лет на престоле: поздравления со всех концов света, чаепитие в Норфолке и тайные знаки в Дубовой комнате Виндзорского замка

05.12.21 / Волосы растут быстрее и становятся гуще: как работает морковное масло в уходе за волосами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика