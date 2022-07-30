В США ученые изобрели сердце для биоробота, работающее точнее человеческого

Ученые из Соединенных Штатов Америки опубликовали в журнале National Academy of Sciences результате своего исследования. Им удалось создать искусственное сердце, которое превосходит человеческое в несколько раз и может работать непрерывно.

Основано сердце на насосе в виде силиконовой трубки с жилами проволоки для жесткости, магните и специальной жидкости, которая под действием магнитных и гидродинамических сил двигается и застывает в искусственном сосуде.

Разработку уже протестировали и имплантировали в биологического робота. Она доказала свою эффективность и перспективность, несмотря на простоту устройства.