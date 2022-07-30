Когда захотела, тогда и выпила – Личное мнение
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Заявившись весёленькой на Ютуб, Анастасия Волочкова всем всё раз и навсегда объяснила:
«Слушайте, когда захотела, тогда и выпила. Это мое право! Вы сначала выйдете на сцену Большого театра, на сцену Мариинского, запишите такое количество клипов!»
Фото: Соцсети
Вот именно: когда захотела, тогда и выпила.
Вы сначала попадите на сцену да прокрутите пятьсот фуэте! Отведите ногу, выполняя батман тандю. Перепрыгните па де сизо, соединив ноги в воздухе!
Да сядьте, хотя бы, на шпагат в бане. А уж потом — критикуйте Настеньку.
«Я Волочковой останусь навсегда и на века, я горда, что меня обсуждают. Самое простое говорить: Ой, ты выпила»!
Вот именно!
На века останется Настя в памяти. Как танцевала, какой была красавицей. И как бездарно это закончилось — какая жалость.
Имеет право, тут не поспоришь.
А у вас как дела с этим делом? Только по праздникам? Только честно — как часто?
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Источник: Лена Миро
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