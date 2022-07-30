Волосы до плеч пользуются все большей популярностью: выбираем подходящую стрижку в зависимости от текстуры волос, телосложения и не только

Всем, кто хочет найти оптимальную длину волос для того, чтобы выбрать красивую и стильную прическу, следует обратить внимание на длину до плеч. Она позволяет создать любую модель, а также менять форму, хоть по нескольку раз в день, в чем есть несомненное преимущество.

Концепция

Средняя длина является универсальной для всех, кто не очень любит короткие стрижки. Очень длинные волосы требуют особого ухода, к тому же они не очень практичные, а длина до плеч – это оптимальный вариант, который, во-первых, подходит для многих причесок, а во-вторых, дает возможность продемонстрировать всю красоту своих локонов.

Преимущества

Волосы длиной до плеч замечательно смотрятся прямыми и вьющимися, с ровным срезом и многослойной прической. Они отлично выглядят, если их носить распущенными, не менее стильно смотрится прическа в виде хвостика, косичек или пучка, которые не выходят из моды долгие десятилетия.

Очень важным элементом является челка, которая подходит для такой длины. Она может быть разной формы (короткая и длинная, с ровным и боковым пробором, челка-шторка или креативная рваная), в любом из вариантов прическа будет смотреться эффектно.

Тонкие волосы смотрятся более объемными, а густые при выполнении грамотной техники стрижки образуют очень красивую и привлекательную форму.

Кому подойдет

Прически с волосами средней длины до плеч отлично смотрятся на обладательницах разных форм лица. Овальному лицу подходят практически все, утонченному и сердцевидному – прически с челкой (например, прямой боб), круглому и квадратному, то есть когда присутствует массивный подбородок, – многослойные.

Кому не подойдет

К сожалению, прически длиной до плеч не подходят представительницам прекрасного пола с широкими плечами. Волосы подчеркивают размер плеч, и фигура выглядит более объемной. Не стоит выбирать эту длину и обладательницам короткой и полной шеи. В любом из этих случаев (в том числе и для широкоплечих женщин) рекомендуется отдать предпочтение длине чуть выше или на уровне ключиц.

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Варианты причесок длиной до плеч

Есть очень много разных вариантов стрижек, которые будут очень привлекательно выглядеть именно с этой длиной. Речь идет о бобе средней длины, каре с пробором по центру, многослойной в стиле 90-х, мягких, легких локонах, пляжных волнах, “кефали” и прочих очень стильных и эффектных женственных прическах.

Во всех этих вариантах могут присутствовать челки, или можно обойтись без них. Как уже было сказано, из волос длиной до плеч можно создать несколько видов кос, сделать высокий, средний или низкий хвостик или пучок. Замечательно смотрится «мальвинка» и «водопад».

Цвета и оттенки

Отличная длинна для женщин, которые хотят выглядеть значительно моложе. Например, дамам среднего и старшего возраста можно оставить модную нынче седину, которая будет выглядеть очень элегантно. А если есть желание, можно тонировать локоны, добавляя им блеска платины и серебра.

Модные нынче техники окрашивания балаяж и омбре также отлично смотрятся на волосах до плеч. Каждый локон переливается стильным блеском, который однозначно привлечет восторженные взгляды окружающих.