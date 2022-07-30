Мнение: Две стратегии

Евросоюз сократил долю российского газа в своих закупках с 40% до 20%, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Частично здесь нужду выдают за добродетель, конечно. Сокращение пока во многом происходит за счет принудительного отключения, которое проводит Газпром. Тем не менее, в выпавших 20 процентах есть и проектные объемы.

Примерно к маю этого года в Европе сформировался определенный консенсус: следующий 23 год нужно начинать с сокращения закупок российского газа на треть от объемов его импорта начала 22 года, затем в течение года – еще на треть от оставшихся двух третей, а в 25 году в течение года подойти к показателю примерно 20 процентов от изначальных объемов. На чем нужно остановиться, так как сокращение в пять раз импорта из России за 4 года гарантирует безопасность и одновременно устойчивость системы.

Достичь таких показателей можно было, ежегодно закачивая в подземные хранилища от 90 до почти 100 процентов имеющихся объемов, которые обеспечивали бы относительно ровное потребление, особенно на пиках.

Узким моментом был 22 и примерно половина 23 года. Даже в таком относительно щадящем сценарии Европа должна была вытянуться в нитку, резко сокращая потребление газа, одновременно закачивая в хранилища сверхнормативные объемы. Идеальным подспорьем этому могла стать какая-нибудь эпидемия с локдаунами, как в 20 году, и совершенно не зря вдруг откуда ни возьмись появился призрак обезьяньей оспы. Как нельзя кстати.

Однако всё было очень и очень прозрачно, и по этому узкому месту Кремль и ударил – просто сократив текущие поставки, причем настолько, что Европа в принципе не может выдерживать график сокращения потребления и график закачки одновременно.

Смысл мероприятия понятен: даже сев на крайне жесткую экономию, в январе-начале февраля Европа исчерпает все запасы, а потому будет вынуждена идти на переговоры с крайне слабой позицией. А вот на переговорах можно будет выдвигать условие подключения Северного потока-2, так как на имеющихся мощностях обеспечить экстренно европейцев нужными им объемами хотя бы по минимуму будет невозможно. Особенно, если к тому времени что-то неприятное произойдет с украинским транзитов – сами понимаете, боевые действия и все такое. Вторым условием переговоров неизбежно становилась фиксированная обязательная нижняя граница российского газового экспорта, которую Европа обязывалась бы поддерживать. Причем не 20 процентов от нынешних объемов, а хотя бы половина.

Правда, и Кремль должен к этому времени решить проблему, которая делает уже его позицию уязвимой – военную операцию на Украине.

Поэтому сейчас, когда до красной черты остается еще примерно полгода, есть две довольно хорошо прослеживаемых тенденции: Запад делает всё, чтобы боевые действия на Украине зашли в тупик, причем такой, который делает невозможным их прекращение. Что объективно ослабляет позицию Кремля.

Кремль снизил объемы поставок газа до минимально возможных. Ниже – уже предел технологических возможностей самой газотранспортной системы. Сейчас на Северном потоке работает только одна турбина, да и ту, судя по объемам газа, держат на минимально допустимых оборотах. Ниже – только выключить и ее.

Причина происходящего понятна: Газпром физически не сможет построить трубы от северных месторождений в Китай к 25 году (и это при том, что нужно еще как-то уговорить Китай покупать этот газ). Построить СПГ-терминалы невозможно – опять-таки, это время плюс технологическая катастрофа при отключении от импорта плюс полное отсутствие танкерного флота.

По сути, консенснусный план Европы, к которому она пришла к концу весны, означал полный тяжелейший кризис газовой отрасли России, снижение ее устойчивости, что ставило под сомнение возможности уже бесперебойного внутреннего потребления. Кстати, никаких проектов строительства газопереработки, способной возместить в будущем падение экспорта, нет и не предвидится, и опять-таки по понятной причине: нет технологий.

Крах Газпрома означал просто катастрофу для режима, который лишался последнего инструмента внешней политики (ядерное оружие инструментом не является даже теоретически, им особо не поугрожаешь).

Стратегия Европы и ответ Кремля на неё создают пространство кризиса с точкой кульминации примерно к началу следующего года. Январь-февраль. Если, конечно, за эти полгода что-то кардинально не изменится. А измениться может многое. На Украине за эти полгода Кремль может сломить ВСУ, завалить всё трупами, но добиться какого-нибудь значимого результата, который оспорить будет уже нечем. Может наоборот – потерпеть крайне тяжелое поражение вплоть до перевода боевых действий на российскую территорию (или территорию оспариваемую – тот же Крым). Возможны сюжеты с обострением вокруг Китая – и тогда китайцы вынужденно будут подключать российские ресурсы в качестве своего стратегического запаса, что также сыграет в плюс кремлевской камарилье. В общем, варианты есть.

Но пока, если все будет продолжаться примерно так, как идет, картина противостояния будет, какой она уже сложилась: вязкий и бесконечный конфликт на Украине с одной стороны и принудительная минимизация потоков газа в Европу – с другой. Ну а там – либо ишак, либо падишах.

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