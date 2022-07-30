Из-за экономии немецкий Аугсбург остался без подсветки и фонтанов

Из-за топливного кризиса, который охватил Европу, богатый немецкий Аугсбург, как и многие другие города Германии, начал экономить энергию. Как передаёт NTD, фасады исторических зданий в центре не освещены, уличные фонари приглушены, а большинство фонтанов не работают. Местные жители считают, что это хорошая идея, поскольку подсветка общественных зданий — не самая необходимая вещь.

Этим летом в богатом баварском городе Аугсбург по вечерам жутко темно и тихо. Фасады исторических зданий в центре не освещены, уличные фонари приглушены, а большинство фонтанов не работают.

Аугсбург, как и многие другие города Германии, начал экономить энергию. Из-за топливного кризиса, который охватил Европу, нужно экономить газ, чтобы пережить зиму.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Думаю, это хорошая идея, поскольку наступил энергетический кризис, который нужно решать вместе. Каждый должен делать вклад. Подсветка общественных зданий — не самая необходимая вещь.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Очень хорошая идея. Показывает, что город прилагает усилия, чтобы сэкономить немного энергии. Не уверен, что эти усилия на самом деле окажутся полезными, а не показухой. Но хорошо показать людям, что энергию можно экономить.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Я уверен, что каждый может сделать небольшой вклад в решение проблем общества.

Европейские страны ищут способы сократить потребление, чтобы наполнить резервуары перед приближением холодов.

Во Франции уже организовали специальные рабочие группы, которые занимаются решением вопроса, а в Италии правительство распорядилось сократить кондиционирование и отопление общественных зданий.

При этом Германия — одна из стран, которые больше всего зависят от российского газа. Поэтому здесь задействовали уже вторую фазу трёхступенчатого плана в случае чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

ЭВА ВЕБЕР, мэр Аугсбурга: Для меня было очень важно показать жителям Аугсбурга, что нас ждут действительно трудные времена. Вот почему мы отключили подсветку исторических зданий, и фонтаны уже не работают так долго, как раньше.

Около половины домохозяйств в Германии используют газ для отопления, а примерно 13 процентов электроэнергии страна вырабатывает из ископаемого топлива. Также в крупнейшей экономике Европы на газ приходится треть энергетических потребностей промышленности.

Дата выхода в эфир 29 июля 2022 года.