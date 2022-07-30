 

«Всё ради культурного разнообразия» – у белых британцев оказались наименьшие шансы попасть в престижный вуз

30.07.2022, 12:00, Разное
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Впервые в истории Великобритании у белых абитуриентов оказалось меньше шансов поступить в престижный университет, чем у представителей других этнических групп, пишет Daily Mail. Среди студентов элитных вузов оказалось всего 10,5% студентов с белой кожей — это наименьшая доля среди всего многообразия учащихся. Как поясняет издание, этот феномен стал следствием стремления государства разнообразить состав молодых людей, получающих высшее образование в стране.


AP

Впервые в истории Великобритании у белых абитуриентов оказалось меньше всего шансов поступить в престижный университет, пишет Daily Mail. Как поясняет издание, этот феномен стал следствием стремления государства добавить культурного разнообразия в университетский набор.

Статистические данные Министерства образования Соединённого Королевства показали, что в элитных университетах учится 10,5% молодых людей с белым цветом кожи — их доля меньше всех остальных этнических групп. Как отмечает газета, в прошлом наименьшие шансы поступить в университет были у темнокожих школьников, но последние данные свидетельствуют о том, что они обогнали своих белых сверстников: в настоящее время в престижных вузах страны учится 10,7% таких студентов. Эти данные за 2020—2021 годы могут оспорить утверждения активистов о расизме в элитных британских университетах, замечает газета.

Как напоминает издание, в последние годы преподавателям приёмной комиссии было разрешено учитывать биографию абитуриента при рассмотрении вопроса о предоставлении ему места. Это привело к тому, что многие социально незащищённые учащиеся и представители этнических меньшинств были приняты в высшие учебные заведения – иногда с более низкими оценками, – чтобы компенсировать препоны, стоявшие перед ними в школьные годы. Помимо прочего, университеты обязаны ежегодно доказывать Управлению по надзору за студентами, что они тратят большое количество средств и усилий на поддержание культурного разнообразия среди поступающих.

Статистика также показала рекордное количество поступивших в университеты представителей самых обездоленных слоёв населения, пишет газета. В общей сложности 28,1% учеников, получавших бесплатное питание в школе, продолжили обучение для получения степени. В прошлом году таких было 26,6%.

Хотя доля белых молодых людей, поступивших в высококлассные учебные заведения, вроде Оксфорда или Кембриджа, увеличилась за последние десять лет с 8,3% до 10,5%, этот рост стал самым незначительным среди всех этнических групп, обращает внимание газета. За тот же период доля темнокожих в элитных университетах почти удвоилась — с 5,5% до 10,7%. Что касается китайских учеников, их «поразительная успеваемость» продолжила тенденцию, длящуюся уже много лет, отмечает Daily Mail.



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