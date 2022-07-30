Мнение: Сила инерции, или как Европа сама себя наказала

Новость из Африки, которая может показаться проходной, но на самом деле очень важна. Уганда хочет поставлять чай, кофе и бананы сразу в Россию, напрямую, без посредников. Цитирую (ссылка):

«Уганда, как видите, производит много сельскохозяйственных культур. Мы производим много кофе, мы крупнейший производитель кофе в Африке. А также — чай, молоко, говядину, зерно, бананы. Мы второй производитель бананов в мире. Эта продукция поступает в Россию через Западную Европу. Мы можем торговать напрямую», — сказал президент Уганды.

Он выразил надежду на сотрудничество с Россией в сфере медицины, космических исследований и в освоении мирного атома, подчеркнув при этом, что Уганда располагает значительными природными запасами урана.

Уганда — небольшая страна в центре Африки с населением в 45 млн человек, бывшая колония Британии. Уганда получила независимость в 1962 году, и вскоре после этого начала строить коммунизм, с конфискацией собственности и массовыми репрессиями. Как вы уже догадались, страна очень бедная, что-то между Афганистаном и Таджикистаном, если сравнивать с более близким нам регионом.

Неудивительно, что на таком грустном фоне экспорт Уганды подмяли под себя ушлые европейцы. Товары из Уганды шли сначала в Евросоюз, и только потом, например, в Россию. Европейские паразиты обогащались, русские переплачивали, угандийцы недополучали.

Ситуация всех устраивала, так как люди очень ленивые существа, их кухонные истории про каторжный труд почти всегда сильно преувеличены. Махать кайлом до седьмого пота некоторые ещё готовы, а вот напрягать мозг мы терпеть не можем, такими уж созданы. Поэтому пока бизнес-схема нормально работает, — покупаем кофе за евро в Нидерландах, — никому и в голову не придёт её менять. Да, теоретически понятно, что если закупить напрямую в Уганде будет дешевле. Но это же надо лететь в Африку, искать местных поставщиков, выстраивать с нуля логистику и платежи… Одна только мысль об этом вызывает у нормальных руководителей такое отторжение, что европейцы могли бы продавать нам кофе ещё 50 лет, и мы с угандийцами смиренно продолжали бы платить им постколониальный налог.

Заставить людей работать головой может только одно — суровая необходимость. Европейцы, земной поклон этим славным русофобам, выступили в роли добрых родителей, снимающих лоботряса-студента с денежного довольствия. Когда торговлю с Европой придушили, и наш бизнес, и угандийские плантаторы начали, матерясь, искать другие варианты. Самым очевидным «другим вариантом» стало исключение из цепочки проржавевшего европейского звена. Как верно отметил президент Уганды, мы можем торговать с Африкой и напрямую.

Да, для этого придётся работать, и это неприятно. Надо строить схему перевода рублей в угандийские шиллинги, надо как-то везти товары через Кению к Индийскому океану, а потом — в Россию. Надо провести кучу встреч, заключить кучу договоров, провести массу экспериментов и отладить тысячу мелочей. Но в качестве приза мы получим товары лучшего качества и по более низкой цене, при этом деньги за перевозку заберут себе не европейцы, а наши же логистические компании.

Много десятилетий нам внушали, будто хороший чай — английский, хороший кофе — итальянский, а хороший шоколад — швейцарский. Однако в Европе не растут ни чай, ни кофе, ни какао, разве что в виде исключения, на маленьких участках. Чай растёт на Шри-Ланке, кофе — в Уганде и Эфиопии, шоколад — в Венесуэле и на Мадагаскаре. Будьте уверены, российский бизнес владеет технологией пересыпания чая из мешков в коробки, никакие британцы нам для этого не нужны. Мы покупали «колониальные» товары через европейских посредников только по инерции — потому что когда-то давно эти посредники первыми подсуетились, и потому что именно они контролировали мировую финансовую систему, обеспечивая нам комфортную среду для платежей.

Ломать европейских паразитов в лоб было бы сложно, так как элиты всего мира были всей душой привязаны к Западу, и так как в Уганде требовали евро либо доллары. Сейчас, спасибо Байдену с Джонсоном, российских бизнесменов наконец-то отхлестали по щекам достаточно сильно, чтобы у них проснулось самоуважение. Также мы наконец-то научились торговать за рубли, а в качестве временного костыля использовать юани. Никаких технических препятствий для прямой торговли с Африкой, Азией и Латинской Америкой больше нет.

Европа напоминает «незаменимого» сотрудника, который долгие годы вёл себя по-скотски и получал огромную зарплату, так как только он умел справляться с важным и сложным станком. Теперь этот сотрудник попался на воровстве и был с позором уволен. Он ждёт, что скоро к нему приползут на коленях и попросят вернуться. Однако уже поздно — другие сотрудники, кряхтя, изучили инструкции на китайском и худо-бедно освоили этот ключевой станок. Уволенный рискнул и проиграл — нового места с такими хорошими условиями и такой большой зарплатой он больше не найдёт никогда.