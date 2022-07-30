Народ бьет тревогу! Куда пропал муж онкобольной Заворотнюк после слухов о романе на стороне

Содержание большой семьи на себя взял Петр Чернышев. Все эти годы фигурист много и тяжело работал, не пропуская ни одного шоу Татьяны Навки. Он исполнял главные роли в представлениях “Аленький цветочек” и “Лебединое озеро”.

Однако вот уже полгода поклонники Анастасии Заворотнюк не могут понять, куда пропал мужчина. В этом году Петр Чернышев даже пропустил гастроли с ледовым представлением, а такого с ним не бывало. Народ забил тревогу. Многие уверены, что это может быть дурным знаком: фигурист остановил работу, так как состояние онкобольной жены ухудшилось.

Впрочем, есть и другое мнение. Не так давно в Сети появились фотографии, сделанные дорожной камерой – Петр Чернышев дважды нарушил скоростной режим. На снимках мужчина едет с рулем, а рядом с ним на пассажирском сидении расположилась полная женщина. Некоторые в ней узнали больную раком Анастасию Заворотнюк, другие же посчитали, будто у спортсмена роман на стороне.

Пока не очень понятно, куда пропал фигурист. Возможно, он просто взял небольшой отпуск, чтобы перевести дух и отдохнуть. Впрочем, скорее всего, поклонники Заворотнюк этого не узнают, ведь близкие актрисы наотрез отказываются что-либо рассказывать о ее состоянии и делах семейных.