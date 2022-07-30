Мнение: Макаревич не видит смысла возвращаться в Россию
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Так как возможность зарабатывать на персонажах, которые по каким-то причинам еще ходили на его концерты утрачена, то больше Макаревичу в России делать действительно нечего.
PS. И еще смешное. Концерты группы Little Big были отменены в США из-за низкого спроса. Ранее их же концерты были отменены в России из-за их позиции по СВО.Оказались не нужны ни там, ни здесь.
PS2. Сбежавшая в Латвию Зулейха продолжает открывать рот и жаловаться на то, что ей пришлось понизить уровень жизни.
PS3. На тему вопросов по Галкину. Галкин дает гастроли в…Румынии (!).
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Источник: Colonel Cassad
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