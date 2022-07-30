 

Российские ученые изучили пищевые привычки древних пещерных гиен

30.07.2022, 10:15, Разное
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Российские исследователи на А.Н. В Российской академии наук есть Институт проблем экологии и эволюции им. A.N. A.N.
Результаты исследования показали, что пещерные гиены ели пищу, схожую с рационом современных пятнистых гиен. В рацион могли входить рептилии и копытные, а также мясо. Также было установлено, что пещерные гиены ели меньше костей.

Экологическая ниша пещерных гиен в Восточной Европе, Центральной Азии и на Дальнем Востоке та же, что и у современных потомков – пятнистых гиен. Геннадий Баррышников (главный научный сотрудник Зоологического института РАН) отметил, что микроизнос зубов дальневосточной C. ultima oursurica имеет характеристики, соответствующие типичному хищнику – льву.

Андрей Гебрук (заместитель директора Института океанологии имени Ширшова РАН) пояснил об открытии нового вида животных на дне Тихого океана.



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