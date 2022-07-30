 

Голикова заявила, что COVID-19 чаще всего встречается у пациентов с легкой и средней степенью тяжести

30.07.2022, 8:54, Разное
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По словам Татьяны Голиковой, заместителя председателя правительства РФ, КОВИД – распространенная форма острой вирусной инфекции в России. Однако она может привести к осложнениям.
Как рассказали в аппарате вице-премьера, она провела совещание в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

КОВИД-19 – это более легкая форма распространенной острой респираторной инфекции. Однако она может привести к осложнениям. “Мы просим наших пациентов как можно лучше заботиться о себе и тех, кого они любят. Мы рекомендуем немедленно обратиться к врачу, если у вас простуда. Кроме того, не забудьте сделать прививку”.

Ряд указаний был дан и главам региональных правительств. На встрече присутствовали глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Они обсудили действия, предпринимаемые для борьбы с КОВИД-19.



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