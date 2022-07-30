Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года

Август редко не приносит громких новостей, и в этом году он не упустит возможности нас удивить. Но первая неделя будет плавным продолжением июля – август получит от него в наследство и приятный бонус (везение от трина Солнце-Юпитер) и проблему (ограничения из-за Большого креста). Но будет и кое-что новенькое!

4 августа сменит знак Меркурий – он на три недели переместится в Деву, где особенно силен. Это включает зеленый свет деловой активности, связанной с завершением процессов или вторым шансом. Причем не всегда традиционным способом – пара Марс-Уран намекает, что вы можете придумать что-то оригинальное, и оно прокатит.

Важно: если вы планируете что-то начать с нуля, процесс пойдет ни шатко, ни валко: ретроградные Юпитер с Сатурном будут вставлять палки в колеса. Но если вы будете доводить до ума то, что начали в июне-июле, Меркурий поможет ускориться.

Отдельно стоит напомнить о делах, которые мы часто не решаемся сделать по причинам типа “рука не поднимается”: закрыть давно не работающую фирму, потому что “а вдруг пригодится”; выбросить вещи “с историей”; удалить переписку с бывшими возлюбленными. Время пришло!

Кстати, о любви: в начале недели Венера и Марс впервые после 6 марта вступят в диалог. Могут получить развитие события, происходившие в середине февраля – начале марта. Если нужно “подремонтировать” отношения – пользуйтесь случаем. Но не удивляйтесь, если все пройдет необычно – к Марсу сейчас подключен Уран.

Для чего не подходит эта неделя? Для покупки недвижимости, юридических дел, обращений в суд, свадеб, предложений и помолвок, романтических знакомств, поиска новой работы, открытия бизнеса, экстремальных видов спорта (конфликт Марса с Сатурном – самый травмоопасный момент года), а также попыток начать новую жизнь или похудеть.

Овен

Вы будете трижды правы, если решите отложить до лучших времен все дела, кроме своего здоровья и комфорта. Вы находитесь в точке, из которой хорошо видно, чего вам не хватает для удобной и приятной жизни: нового кресла для работы, курса массажа или помощников по дому.

Телец

Марс, Уран и Верхний Лунный узел продолжают менять жизнь или мышление Тельцов. Венера привнесет в этот процесс что-то приятное – общение, любовное свидание, возможность что-то купить или продать, заработать деньги. Помните, что аморальные поступки сейчас недопустимы!

Близнецы

Близнецам жизнь предложит сосредоточиться на делах дома и семьи. Придется заниматься документами на жилье, покупать что-то для дома или принимать гостей, чаще разговаривать с родственниками. У вас будет возможность поставить точку в важных делах или отношениях внутри семейного круга.

Рак

Неделя начнется и закончится позитивно для Венеры в вашем знаке, что обещает приятное общение с друзьями, оживление личной жизни в понедельник-вторник и творческие успехи либо приятное времяпрепровождение (поход в театр, на концерт, чтение хорошей книги) в выходные.

Лев

Распадающийся союз Солнца с ретро-Юпитером – это продолжение приятных событий конца июля. У вас будут шансы успешно зафиналить финансовые дела либо получить деньги за давно выполненную работу. Меркурий облегчит деловые коммуникации: вам будут быстро отвечать на звонки и сообщения.

Дева

Визит Меркурия в ваш знак – всегда долгожданное событие, и в этом году он пройдет продуктивно и быстро. Ваши дела не будут буксовать ни минуты. Так как в сентябре Меркурий будет ретроградным, есть смысл сейчас сделать какие-то дела с большим заделом на будущее.

Весы

У Весов начинается постепенное замедление в делах – так звезды готовят вас к месяцу дней рождений. Сейчас все самое важное будет происходить на уровне мыслей и планов, а не событий. Запланируйте время, когда сможете побыть в полном одиночестве, это сейчас очень важно для вас.

Скорпион

Хотя неделя принесет оживление в контактах, социальной жизни и бизнесе, вам важно удержать баланс и не взвалить на себя новую ответственность или нагрузку. Энергетика Скорпионов будет понижена, особенно 4 и 5 августа. В эти дни старайтесь не делать тяжелую работу и не вгоняйте себя в стресс.

Стрелец

Вам придется решать рабочие вопросы даже в отпуске. Ничего не поделаешь, август для Стрельцов месяц работы, а не отдыха. Вас могут повысить в должности либо вы будете кого-то замещать, чаще проводить деловые встречи. В воскресенье звезды дадут возможность прекрасно отдохнуть, воспользуйтесь этим!

Козерог

Козерогам Меркурий поможет отправиться в отпуск – появятся именно такие билеты или возможности, которые вам подходят. Учеба, преподавательская и юридическая деятельность также активизируются, и вам будет интересно и легко в этих темах. Приятных сюрпризов можно ждать от личной жизни и детей.

Водолей

Всю неделю ваш Сатурн будет приближаться к точке конфликта с Марсом, Ураном и Лунным узлом в Тельце. Пик этого аспекта – в субботу. Если вы почувствуете, что в какой-то сфере жизни сгущаются тучи, бросьте туда все силы, чтобы все обошлось без потерь. Меркурий будет помогать с решениями, идеями.

Рыбы

Для Рыб все самое важное смещается в область чувств и эмоций: вы будете чем-то страстно увлечены. Активизируется переписка и разговоры с партнерами – бывшими или настоящими. На радостях не забудьте о коварстве Марса с Сатурном: откажитесь на время от спорта, езды на велосипеде, ремонта своими руками.