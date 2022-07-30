 

Мнение: Фейк про македонские танки

30.07.2022, 8:10, Разное
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Северная Македония передала Украине танки Т-72, которые когда-то ей подарила Россия в качестве братской помощи против албанцев.

Теперь, когда ваше внимание привлечено (https://t.me/rbc_news/54878), рассказываем, как фактчек перемогает зраду.

Сербский портал RTS (https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/3/region/4904230/makedonija-rusija-ukrajina-rat-tenkovi-spijuni.html) утром 29 июля опубликовал заметку, в которой описал, как Северная Македония передает Украине танки Т-72. «На вооружении македонской армии имеется 31 машина этого типа. Эти танки были поставлены властям Скопье Россией в 2000 году во время восстания Народно-освободительной армии Али Ахмети», — пишут сербы. На эту заметку обратил внимание российский «Интерфакс» (https://www.interfax.ru/world/854422), честно перепечатав информацию без перепроверки.

Вслед за «Интерфаксом» информацию сербского RTS начинают перепечатывать украинские СМИ, которые до сих пор, несмотря на все события последних пяти месяцев, внимательно мониторят российские СМИ в поисках инфоповодов. И вот уже УНИАН (https://t.me/uniannet/66165?single) пишет о переданном украинцам российском подарке.

В реальности, конечно, все было чуть-чуть не так: не подарок, а продажа, и не Россией, а Украиной. В 1999 году, еще до начала албанского восстания, Украина и тогда еще просто Македония подписали контракт на поставку военной техники из советских резервов, отмечает РБК. Поставки, Киев, конечно же, задержал. Партия Т-72A советского производства из 31 боевой машины пришла в Скопье только в 2001 году. «Это последняя партия танков в Македонию, которая осуществлена в соответствии с договором, заключенным между Украиной и Македонией в 1999 году. Мы, как договорная сторона с Македонией, взяли на себя определенные обязательства, и как предсказуемый и надежный партнер, должны были выполнить их», — говорил (https://news.liga.net/all/news/ukraina-postavila-v-makedoniyu-31-tank-t-72) в 2001 году занимавший тогда пост министра иностранных дел Украины Анатолий Зленко.

В 2022 году круг замкнулся и Т-72А поехали обратно.

В связи с этой историей хочется обратить внимание на несколько моментов. Во-первых: украинские мониторщики продолжают так же внимательно следить за российскими коллегами, как и раньше, когда украинские СМИ в целом шли в фарватере российских медийных гигантов. История с передачей Украине «российского подарка» родилась не в недрах ЦИПСО, а в российском инфополе. Во-вторых, безусловно, любопытно наблюдать за тональностью инфоповодов, кочующих из страны — если для сербов передача «российских» танков на Украину выглядит поводом еще раз укорить своего южного соседа, предавшего славянское братство и ушедшего в НАТО, то в украинских СМИ и блогах эта же история превращается в еще один повод посмеяться над Россией.

Кстати, откуда же на самом деле взялись слухи о передаче Северной Македонии российских танков в 2000 году? Сейчас сложно это представить, но корни их — в некогда существовавшем «братстве» Москвы и Киева. В 2000 году британская Times опубликовала статью о поставках вооружений в Македонию под авторством Майкла Эванса, в которой говорилось, что оружие в эту конфликтную зону поставляют и Россия, и Украина. «Главным поставщиком оружия является Украина. Но, конечно, российское вооружение также поступает. Несомненно, что за этим стоит правительство. Кстати, это оружие поставляется на абсолютно легальных основаниях, эти операции нельзя назвать нелегальными», — рассказывал автор статьи в интервью тогда еще не СМИ-иноагенту «Радио Свобода».

https://t.me/vatfor/7922 – цинк

В общем, как в анекдоте – не в шахматы, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл.

Источник: Colonel Cassad



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