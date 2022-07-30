СМИ: Корабли КНР в Южно-Китайском море следуют за авианосцем “Рональд Рейган”

ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) следят за двумя кораблями, которые охраняют передвижения американского атомного авианосца “Рональд Рейган” в Южно-Китайском море. Об этом в пятницу пояснила газета South China Morning Post.

В нем говорится, что в четверг авианосная группа прошла в пределах 185 км от острова Юншу Цзяо. Этот остров является частью спорного архипелага Спратли. Данг Зуанг (вьетнамский военный обозреватель) сообщил, что ракетный эсминец и фрегат 052D, а также 054A ВМС НОАК были замечены на одинаковом расстоянии – 27 км и 23 км соответственно.

Корабль “Рональд Рейган” вместе с кораблями сопровождения покинул Сингапур в прошлый понедельник и двигался в северо-восточном направлении. По данным газеты, хотя американские военные не раскрыли пункт назначения, ожидается, что полет пройдет в направлении Тайваньского пролива.

По данным The Associated Press, в среду в докладе со ссылкой на неназванных американских военных чиновников сообщалось, что Соединенные Штаты планируют увеличить свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью истребителей, кораблей и другой военной техники, чтобы подготовиться к визиту Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США, на Тайвань.

НОАК также усиливает свое присутствие в этом регионе. В пятницу Китай начал военные учения в Южно-Китайском море.