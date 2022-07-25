 

“Наследство получили и забыли”: что происходит на могиле нелюбимого мужа Пугачевой

25.07.2022, 10:18, Разное
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Вторым супругом Примадонны стал кинорежиссер Александр Стефанович – вместе они прожили около четырех лет. Фанаты условно окрестили мужчину нелюбимым мужем Аллы Пугачевой, ведь с ним певица не сумела сохранить дружеских отношений после разрыва. Год назад Стефанович скончался от последствий коронавируса, но даже проститься с ним обиженная певица не пришла.

Кинорежиссера похоронили на актерской алле престижного Троекуровского кладбища. Около месяца назад журналисты посетили могилу Стефановича и убедились в том, что она пребывает в запустении. Могильный холмик, заросший сорной травой, потускневшие венки, лежащие здесь еще со дня похорон, отсутствие какого-либо фото покойного – все это говорило о том, что за могилой никто не ухаживает.

Подтвердила эту мысль и одна из поклонниц покойного, которую корреспондент “ЭГ” встретил на кладбище.

“Наследство дядюшки получили и забыли,” – посетовала женщина, расстроенная увиденным.

У Стефановича не было детей. Все наследство кинорежиссера досталось его матери, а та мудро поделила все между родственниками, которые, по слухам, живут за границей.

Впрочем, буквально на днях на могиле экс-супруга Пугачевой все же появился памятник – надгробие из черного камня с портретом покойного, а также изображением книги и пера. Вероятно, заграничные родственники подсуетились и облагородили могилу. Принимала ли хоть какое-нибудь участие в создании памятника сама Алла Пугачева – неизвестно.



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