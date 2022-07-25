В парке Лос-Анджелеса произошла массовая стрельба

Как сообщает телеканал “360”, инцидент произошел рядом с местным парком Пек. Говорится минимум о семи пострадавших – четырех мужчинах и трех женщинах. Погибшие тоже есть, пока речь идет о двоих. Пока их личности не установлены. По данным RT, причиной стрельбы мог стать конфликт.

В настоящее время на месте работает полиция, район вокруг парка оцепили. Также отмечается, что стрелявших могло быть двое. Также есть версия, что причиной трагедии могло стать ограбление, которые, по данным Пятого канала, участились в стране в последнее время.