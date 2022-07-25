Во Франции отменят «налог на телевизор»

Французские власти готовятся упразднить так называемый телерадиовещательный сбор — фиксированный налог, взимаемый за владение телевизором. Как пишет France 3, сбор ещё с 1933 года является главным — и крайне стабильным — источником финансирования для государственных теле- и радиослужб. Между тем альтернативы, которыми предлагают его заменить в правительстве, не внушают доверия ни самим государственным СМИ, ни оппозиции.

ДИКТОР: Весь спектр эмоций всего за 1 франк 38 сантимов в месяц — вот, что такое телерадиовещательный сбор.

Таким рекламным роликом в 80-е годы продвигали телерадиовещательный сбор — налог на пользование телевизором и радио, который ещё с 1933 года обеспечивает существование государственного телевидения во Франции. На сегодняшний день сбором облагаются 23 миллиона домохозяйств, и он ежегодно приносит бюджету больше 3 миллиардов евро, являясь главным ресурсом для общественных телеканалов и радиостанций.



Но кто же получает эти деньги? Из 138 евро, которые в год платит каждое домохозяйство, 90 уходят корпорации France Télévisions, 22 — Radio France, а остальное — компаниям Arte France, France Média Monde, INA и TV5 Monde.



Теперь правительство хочет сбор упразднить. Но чем же можно его заменить? Самая свежая на данный момент идея от правительства — пускать на соответствующие цели часть НДС.



ОРОР БЕРЖЕ, председатель фракции партии «Возрождение» в Национальном собрании Франции: Деньги будут идти не напрямую в госбюджет; вместо этого мы установим уровень расходов, а затем пустим на них долю от налога, который уже существует — НДС. Новых налогов вводиться не будет. Так мы сможем надёжнее поддерживать независимость государственного телерадиовещания и обеспечим ему деньги на более длительный срок.



Такой вариант критикуют левые силы, которые опасаются, что телевидение окажется в сильной зависимости от властей.



САРА ЛЕГРЭН, депутат коалиции NUPES от Парижа: Отмена сбора — это, по сути, обещание задушить государственные теле- и радиослужбы. Как, по-вашему, мы выйдем из такой ситуации, если этим службам, по существу, заявляют, что у них будет менее надёжное финансирование и что их новые источники обеспечения могут уже на следующий год в итоге поставить под сомнение?



Итак, взносы на государственное телерадиовещание во Франции уже совсем скоро исчезнут. Но как обстоят дела у наших соседей?



Налог на телевидение до сих пор существует в 13 европейских странах — причём в Германии его во имя борьбы с дезинформацией даже увеличили. Другие страны, включая Норвегию и Швецию, от него отказались, введя взамен налог, взимаемый по прогрессивной ставке.



Аналогичное решение предлагает и этот эксперт-экономист.



ЖЮЛИЯ КАЖЕ, профессор экономики Института политических исследований Парижа, эксперт по СМИ: Прогрессивную ставку для налогов, в том числе и для подоходного, придумали всё-таки не просто так. Поэтому сегодня важно заменить сбор налогом по прогрессивной шкале, при которой самые состоятельные будут платить больше, а люди, живущие поскромнее — поменьше.



Представители государственного телерадиовещания требуют от правительства обеспечить надёжный источник финансирования, который позволит им сохранить независимость.



Дата выхода в эфир 22 июля 2022 года.