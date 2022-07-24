 

У гигантских хищников кембрия нашли третий глаз

24.07.2022, 1:00, Разное
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В результате новой исследовательской работы специалисты доказали, что у некоторых хищников кембрия имелся третий глаз, который выполнял специфическую функцию. Работу проводили палеонтологи из Британской Колумбии совместно с коллегами из Канады.

Эксперты исследовали окаменелость с отпечатком головы и мозга аномалокариса. Оказалось, что этот древний кембрийский хищник обладал третьим глазом. Основные органы зрения необходимы были ему для поиска и ловли добычи, а третий помогал самому не стать лакомством для еще более крупных хищников.

Данное исследование привнесло немного ясности в изучение процессов эволюции древних животных. До этого считалось, что кембрийский период не характеризовался столь развитыми животными.



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