 

«Не словами, а делом»: вместо Беглова бездомным животным помогают активисты

23.07.2022, 19:20, Разное
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Активисты Петербурга посетили один из частных приютов. Они также напомнили губернатору Александру Беглову о том, что еще в 2020 году он обещал построить дом для бездомных кошек и собак.

О своем визите общественники рассказали в социальных сетях. Молодые люди привезли необходимые корма для животных. Также они прогулялись с четвероногими друзьями.

«Петербургский градоначальник еще в 2020 году обещал построить приют для бездомных животных. Не вышло. В 2021 году опять пообещал построить, но опять что-то не так. В данном случае собаки лают – караван не идет. А пока губернатор лишь обещает найти бродячим собакам дом, «Город перемен» закупился кормами и отправился в приют помогать не словом, а делами», – рассказали активисты.

В комментариях многие петербуржцы осудили Беглова за то, что он не выполняет обещания. Некоторые из них недоумевают, почему города не выделяет деньги на подобные инициативы.

«Как всегда, у нас обещанного 3 года ждут. А животным надо жить сейчас», – отмечает Наталья.

Примечательно, что ранее Беглов обещал сделать специальный вольер для бездомных собак в Мариуполе. Информации о реализации инициативы нет уже более месяца. Не исключено, что таким образом глава Смольного просто пытался поднять себе рейтинг.



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